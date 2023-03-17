play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
chevron_left
Go to album
  • cover play_arrow

    Express Radio Le programme encours

الأخبار

مجال تكنولوجيا المعلومات: “قدرات كبيرة متوفرة في تونس”

today17/03/2023 146

Background
share close

عبّرت سيرين عزابي مديرة تطوير الأعمال في مؤسسة “Linsoft” اليوم الجمعة 17 مارس 2023، عن تفاجئها نظرا للحضور الهام من طرف الشباب في فعاليات Carrière-IT  “أول صالون لكوادر المستقبل في مجال التكنولوجيا في تونس”، مشيرة إلى الحركية التي يشهدها الصالون والتي فاقت كل التوقعات.

وأضافت أنه من الضروري البحث عن الشهادات المهنية المطلوب أكثر من غيرها في سوق الشغل، في مجال تكنولوجيا المعلومات.
من جهته أشار هشام قلال عميد “Medtech” إلى أن الحضور المتنوع في الصالون، الذي شمل الطلبة والمهنيين والجامعات، يترجم القدرات الكبيرة المتوفرة في تونس في مجال تكنولوجيا المعلومات، الذي يمثل المستقبل”.
وأوضح أنه تم تنويع الشهادات المتوفرة على ذمة الراغبين في مواصلة التكوين في هذا المجال، مضيفا أن التطور التكنولوجي متواصل ومتحرك.
وقال رمزي مقدّم مدير العمليات في مؤسسة “RFC” إن هناك اهتماما كبيرا من طرف الطلبة بمجال تكنولوجيا المعلومات، وأوضح أنه هناك عديد الفرص المطروحة اليوم، وأشار إلى أهمية الشهادة المهنية التي تكون مكملة للشهادة الجامعية.
وأضاف أن الشهادات المهنية لها قيمة مضافة عالية جدا، في السيرة الذاتية التي يقدمها طالب الشغل، وقال إنه من المهم أن يكون هناك وعي بأهمية الشهادات المهنية سواء في المكتسبات التكنولوجية المكملة للتكوين الجامعي في اختصاص ما أو في اختصاصات أخرى مغايرة تماما.

الكاتب: Asma Mouaddeb

مقالات مماثلة

المقال السابق

insert_link

الأخبار

موديز: مخاطر تسجيل خسائر على السندات في تونس “ضعيفة”

وصفت وكالة التصنيف، موديز، اليوم الجمعة 17 مارس 2023، مخاطر تسجيل خسائر على السندات في البنوك الإفريقية، بما في ذلك البنوك التونسية، بأنّها "ضعيفة" في مواجهة الأحداث النقدية، التّي عرفتها، الولايات المتحدة، مؤخرا. وأوضحت موديز، في مذكرة حول الخسائر المحتملة على السندات بسبب هذه الأحداث وانهيار بنك سيليكون فالي، أن "هذه المخاطر ضعيفة بالنظر إلى صلابة وضعيّة السيولة واستقرار الودائع" لهذه البنوك. وقد أثار إنهيار إحدى المؤسسات البنكية الأساسية في […]

today17/03/2023 348

التسجيلات

Thème général :  Actualités du secteur de l’architecture en Tunisie L’Union des Architectes méditerranéens UMAR L’exportation des services de l’architecture en Afrique  Le rapport des architectes avec les municipalités et la question des permis de bâtir Invités : Amir Turki, architecte et Président l’Union des Architectes méditerranéens UMAR Actualités du secteur de l’architecture en Tunisie Actualité de l’Union des Architectes méditerranéens UMAR L’exportation des services de l’architecture en Afrique  Le rapport des architectes avec les municipalités et la question des permis de bâtir Innovation / Startup :  Invité : Amany Hamdany, architecte de formation et co-fondatrice de la start-up PEDALO Passionnée du vélo, Amany encouragée par les programmes d’incubation Green4youth + Labess nous parlera de sa société Pedalo, de livraison par vélo Questions : Comment elle a eu l’idée et pourquoi avoir opté pour ce créneau de carrière ? Le vélo : de nombreux avantages, pour les déplacements de courte distance en particulier : réduction de la pollution sonore et atmosphérique, des émissions de carbone et des particules fines notamment, fluidification du trafic urbain, amélioration de l’état de santé des pratiquants… « Relativement abordable, à la portée de la plupart des citoyens » le vélo favorise aussi une économie durable. Les conseils lors du choix d’une solution domotique ?  Comment choisir son prestataire pour installer une solution domotique réussi à la maison ou dans les espaces tertiaires ? Face aux géants de l’internet avec leurs assistants vocaux comme google avec sa google home et amazon avec Echo qui offrent des solutions pour la maison intelligente avec leurs passerelles vers les objets connectés ou le chinois Xiomi avec sa Mi Home, l’une des solutions les plus abordables du marché, quelles sont les marges de manœuvres pour les entreprises tunisiennes ou startups qui se spécialisent ou comptent se lancer dans ce secteur ?
Thème général :  Actualités du secteur de l’architecture en Tunisie L’Union des Architectes méditerranéens UMAR L’exportation des services de l’architecture en Afrique  Le rapport des architectes avec les municipalités et la question des permis de bâtir Invités : Amir Turki, architecte et Président l’Union des Architectes méditerranéens UMAR Actualités du secteur de l’architecture en Tunisie Actualité de l’Union des Architectes méditerranéens UMAR L’exportation des services de l’architecture en Afrique  Le rapport des architectes avec les municipalités et la question des permis de bâtir Innovation / Startup :  Invité : Amany Hamdany, architecte de formation et co-fondatrice de la start-up PEDALO Passionnée du vélo, Amany encouragée par les programmes d’incubation Green4youth + Labess nous parlera de sa société Pedalo, de livraison par vélo Questions : Comment elle a eu l’idée et pourquoi avoir opté pour ce créneau de carrière ? Le vélo : de nombreux avantages, pour les déplacements de courte distance en particulier : réduction de la pollution sonore et atmosphérique, des émissions de carbone et des particules fines notamment, fluidification du trafic urbain, amélioration de l’état de santé des pratiquants… « Relativement abordable, à la portée de la plupart des citoyens » le vélo favorise aussi une économie durable. Les conseils lors du choix d’une solution domotique ?  Comment choisir son prestataire pour installer une solution domotique réussi à la maison ou dans les espaces tertiaires ? Face aux géants de l’internet avec leurs assistants vocaux comme google avec sa google home et amazon avec Echo qui offrent des solutions pour la maison intelligente avec leurs passerelles vers les objets connectés ou le chinois Xiomi avec sa Mi Home, l’une des solutions les plus abordables du marché, quelles sont les marges de manœuvres pour les entreprises tunisiennes ou startups qui se spécialisent ou comptent se lancer dans ce secteur ?
0%