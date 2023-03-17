مجال تكنولوجيا المعلومات: “قدرات كبيرة متوفرة في تونس”

عبّرت سيرين عزابي مديرة تطوير الأعمال في مؤسسة “Linsoft” اليوم الجمعة 17 مارس 2023، عن تفاجئها نظرا للحضور الهام من طرف الشباب في فعاليات Carrière-IT “أول صالون لكوادر المستقبل في مجال التكنولوجيا في تونس”، مشيرة إلى الحركية التي يشهدها الصالون والتي فاقت كل التوقعات.

وأضافت أنه من الضروري البحث عن الشهادات المهنية المطلوب أكثر من غيرها في سوق الشغل، في مجال تكنولوجيا المعلومات.

من جهته أشار هشام قلال عميد “Medtech” إلى أن الحضور المتنوع في الصالون، الذي شمل الطلبة والمهنيين والجامعات، يترجم القدرات الكبيرة المتوفرة في تونس في مجال تكنولوجيا المعلومات، الذي يمثل المستقبل”.

وأوضح أنه تم تنويع الشهادات المتوفرة على ذمة الراغبين في مواصلة التكوين في هذا المجال، مضيفا أن التطور التكنولوجي متواصل ومتحرك.

وقال رمزي مقدّم مدير العمليات في مؤسسة “RFC” إن هناك اهتماما كبيرا من طرف الطلبة بمجال تكنولوجيا المعلومات، وأوضح أنه هناك عديد الفرص المطروحة اليوم، وأشار إلى أهمية الشهادة المهنية التي تكون مكملة للشهادة الجامعية.

وأضاف أن الشهادات المهنية لها قيمة مضافة عالية جدا، في السيرة الذاتية التي يقدمها طالب الشغل، وقال إنه من المهم أن يكون هناك وعي بأهمية الشهادات المهنية سواء في المكتسبات التكنولوجية المكملة للتكوين الجامعي في اختصاص ما أو في اختصاصات أخرى مغايرة تماما.