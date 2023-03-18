مجلة البيئة: “مسار طويل بقي دون تجسيم .. “

Express Radio Le programme encours
وفي ذات السياق أفاد أنيس بن ريانة الخبير في الشأن الفلاحي اليوم السبت 18 مارس 2023، بأنّ قانون البيئة الذي تم وضعه سنة 1988 شهد تطورا واضافات منها الحق في البيئة والماء والأمن المناخي.
وإعتبر بن ريانة خلال حضوره في برنامج اكسبراسو ويكاند أنّ هناك “عدم تناسق وتباين في معالجة الظواهر الطبيعية في ظل وجود عديد المتدخلين، إضافة إلى تشتت النصوص، وخطورة الوضع البيئي في ظل الإنتهاكات الكبيرة”.
وشدّد على ضرورة توفير حماية أكبر لإطار عيش المواطنين في ظل تكرر الإنتهاكات على الملك العمومي والخروقات، والذي تعزز منذ حل المجالس البلدية.
وأشار بن ريانة إلى بعض المفاهيم الجديدة في العالم منها مفهوم “صحة واحدة” الذي أطلقته منظمات أممية حيث تم إدراج البيئة مع الصحة والفلاحة، إضافة إلى مفهوم “أرض واحدة”.
ودعا محدثنا إلى أهمية أن تكون مجلة المياه شاملة ومواكبة ومتجانسية، مبينا الأهداف الخمسة للمشروع وهي تجميع كل النصوص والمجلات المتعلقة بالبيئة، وإستكمال النصوص القانونية، وتحقيق الإنسجام بين نصوص قانون البيئة، إضافة إلى تدعيم الحوكمة البيئية، وخلق رؤية جديدة للمسؤولية البيئية وهي مسؤولية المواطن والدولة من خلال تطبيق القانون.
الكاتب: waed selmi
today18/03/2023 39 2
يتميز طقس اليوم السبت 18 مارس 2023، بأجواء مستقرة. ويكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب المناطق، ومن المنتظر أن تتراوح الحرارة القصوى بين 17 و22 درجة بالمناطق الساحلية وتكون بين 22 و27 داخل البلاد. وتكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل الشرقية، ويكون البحر متموجا إلى مضطرب شرق البلاد.