مجلة البيئة: “مسار طويل بقي دون تجسيم .. “

تم يوم الجمعة 17 مارس 2023، اختتام أشغال لجنة قيادة مشروع مجلة البيئة، حيث ذكّرت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي بالمسار الذي شهده مشروع المجلة منذ سنة 2005 من مراحل بقي خلالها دون تجسيم إلى أن تم الانطلاق منذ أواخر سنة 2021 وبداية سنة 2022 في إعادة إحياء هذا المشروع والشروع في إعداد مجلة البيئة في نسختها الأولى.

وفي ذات السياق أفاد أنيس بن ريانة الخبير في الشأن الفلاحي اليوم السبت 18 مارس 2023، بأنّ قانون البيئة الذي تم وضعه سنة 1988 شهد تطورا واضافات منها الحق في البيئة والماء والأمن المناخي.

وإعتبر بن ريانة خلال حضوره في برنامج اكسبراسو ويكاند أنّ هناك “عدم تناسق وتباين في معالجة الظواهر الطبيعية في ظل وجود عديد المتدخلين، إضافة إلى تشتت النصوص، وخطورة الوضع البيئي في ظل الإنتهاكات الكبيرة”.

وشدّد على ضرورة توفير حماية أكبر لإطار عيش المواطنين في ظل تكرر الإنتهاكات على الملك العمومي والخروقات، والذي تعزز منذ حل المجالس البلدية.

وأشار بن ريانة إلى بعض المفاهيم الجديدة في العالم منها مفهوم “صحة واحدة” الذي أطلقته منظمات أممية حيث تم إدراج البيئة مع الصحة والفلاحة، إضافة إلى مفهوم “أرض واحدة”.

ودعا محدثنا إلى أهمية أن تكون مجلة المياه شاملة ومواكبة ومتجانسية، مبينا الأهداف الخمسة للمشروع وهي تجميع كل النصوص والمجلات المتعلقة بالبيئة، وإستكمال النصوص القانونية، وتحقيق الإنسجام بين نصوص قانون البيئة، إضافة إلى تدعيم الحوكمة البيئية، وخلق رؤية جديدة للمسؤولية البيئية وهي مسؤولية المواطن والدولة من خلال تطبيق القانون.