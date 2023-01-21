مجلس المحامين بتونس: “حرمان مخلوف وزقروبة من ممارسة المحاماة قرار جائر”

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ندّد مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، المنعقد اليوم السبت 21 جانفي 2023، بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس والقاضي بسجن المحاميين مهدي زقروبة وسيف الدين مخلوف مع إصدار عقوبة تكميلية بالحرمان من مباشرة مهنة المحاماة لمدة 5 سنوات.
ودعا مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى عدم الإذعان للقرار الذي وصفه بـ”الجائر”، والقاضي بالحرمان من مباشرة مهنة المحاماة، واعتبر أنّه يمثل ”مسا من استقلالية المهنة”، حسب نص البلاغ.
واعتبر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، في بلاغه، أنّ محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية يمثّل خرقا واضحا لمعايير المحاكمة العادلة وانتهاكا للحقوق والحريات.
كما عبّر عن رفضه لتسليط عقوبات تكميلية بموجب أحكام خاصة لا تنطبق على المدنيين عمدا في محاولة لإخضاع المحاماة وترهيب المحامين.
وفيما يلي تفاصيل الأحكام حسب المحامي سمير ديلو:
الكاتب: Asma Mouaddeb
أكد عادل العبيدي المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة اليوم السبت 21 جانفي 2023 في تصريح لاكسبراس أف أم أن جميع الامكانيات متوفرة في جميع الطرقات وكل المدينة لإزاحة الثلوج وتيسير حركة سير الشاحنات والسيارات والحفاظ على نسق الحياة العادية للمتساكنين. ودعا عادل العبيدي المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة، كافة زوار مدينة عين دراهم لأخذ الحيطة والحذر وتطبيق تعليمات وإرشادات الحرس الوطني، حفاظا على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم. وأشار إلى أن الوضع الجوي سيشهد تحسنا في […]
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