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مجلس المحامين بتونس: “حرمان مخلوف وزقروبة من ممارسة المحاماة قرار جائر”

todayيناير 21, 2023

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ندّد مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، المنعقد اليوم السبت 21 جانفي 2023، بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس والقاضي بسجن المحاميين مهدي زقروبة وسيف الدين مخلوف مع إصدار عقوبة تكميلية بالحرمان من مباشرة مهنة المحاماة لمدة 5 سنوات.

ودعا مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى عدم الإذعان للقرار الذي وصفه بـ”الجائر”، والقاضي بالحرمان من مباشرة مهنة المحاماة، واعتبر أنّه يمثل ”مسا من استقلالية المهنة”، حسب نص البلاغ.

واعتبر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، في بلاغه، أنّ محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية يمثّل خرقا واضحا لمعايير المحاكمة العادلة وانتهاكا للحقوق  والحريات.

كما عبّر عن رفضه لتسليط عقوبات تكميلية بموجب أحكام خاصة لا تنطبق على المدنيين عمدا في محاولة لإخضاع المحاماة وترهيب المحامين.

 

 

 

ويذكر أن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس أصدرت أمس الجمعة  20 جانفي 2023 أحكامها في ما يُعرف بقضيّة المطار، وتراوحت الأحكام بين عدم سماع الدعوى والسجن والحرمان 5 سنوات من ممارسة المحاماة.

وفيما يلي تفاصيل الأحكام حسب المحامي سمير ديلو:

– سيف الدّين مخلوف: سنة وشهران مع النفاذ العاجل
– مهدي زقروبة : 11 شهرا مع النفاذ العاجل و 5 سنوات حرمان من ممارسة مهنة المحاماة
– نضال سعودي : 7 أشهر
– ماهر زيد : 5 اشهر مع النفاذ العاجل
– محمد العفاس : 5 اشهر
– عبد اللطيف العلوي : عدم سماع الدعوى
وتعود قضية “أحداث المطار” المتّهم فيها عدد من النواب السّابقين، وهم كل من سيف الدّين مخلوف ونضال السعودي وعبد اللطيف العلوي وماهر زيد ومحمد العفاس والمحامي مهدي زقروبة، إلى شهر مارس 2021 عندما قام عدد من نواب ائتلاف الكرامة، بالتدخل والاشتباك مع موظفين عاملين بمطار تونس قرطاج، احتجاجا على منع امرأة مصنّفة ضمن الإجراء الحدودي (S17) من السفر.

الكاتب: Asma Mouaddeb

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