مجلس المحامين بتونس: “حرمان مخلوف وزقروبة من ممارسة المحاماة قرار جائر”

ندّد مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، المنعقد اليوم السبت 21 جانفي 2023، بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس والقاضي بسجن المحاميين مهدي زقروبة وسيف الدين مخلوف مع إصدار عقوبة تكميلية بالحرمان من مباشرة مهنة المحاماة لمدة 5 سنوات.

ودعا مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى عدم الإذعان للقرار الذي وصفه بـ”الجائر”، والقاضي بالحرمان من مباشرة مهنة المحاماة، واعتبر أنّه يمثل ”مسا من استقلالية المهنة”، حسب نص البلاغ.

واعتبر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، في بلاغه، أنّ محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية يمثّل خرقا واضحا لمعايير المحاكمة العادلة وانتهاكا للحقوق والحريات.

كما عبّر عن رفضه لتسليط عقوبات تكميلية بموجب أحكام خاصة لا تنطبق على المدنيين عمدا في محاولة لإخضاع المحاماة وترهيب المحامين.

ويذكر أن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس أصدرت أمس الجمعة 20 جانفي 2023 أحكامها في ما يُعرف بقضيّة المطار، وتراوحت الأحكام بين عدم سماع الدعوى والسجن والحرمان 5 سنوات من ممارسة المحاماة.

وفيما يلي تفاصيل الأحكام حسب المحامي سمير ديلو: