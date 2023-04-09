مجلس النواب: ”سنكون في مقدّمة المدافعين عن الوطن..”

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وعبر المجلس ، في بيان له اليوم بمناسبة ذكرى عيد الشهداء، عن اعتزازه بتزامن الذكرى الخامسة والثمانون لعيد الشهداء مع الانطلاق الفعلي لعمل مجلس نواب الشعب الذي سيبقى وفيا لأرواح شهداء تونس الأبرار مستحضرا، تضحياتهم ومستلهما منها العبر لاسيما مع اقترانها بالمطالبة ببرلمان تونسي يكون صوت الشعب ومصدر سيادته.
واشار البرلمان الى أن تونس تحيي اليوم ذكرى عزيزة على جميع التونسيين وعلى المؤسسة البرلمانية بالخصوص باعتبارها مثّلت محطّة نضالية هامة في تاريخ تونس وملحمة كبرى جسّمت صمود التونسيين واستبسالهم في الدفاع عن هذا الوطن.
وذكّر بأحداث 9 أفريل 1938 التي سقط فيها 22 شهيدا برصاص المستعمر وجرح فيها قرابة 150 مناضلا عندما خرجوا في مظاهرة عارمة من أجل المناداة بالحرّيات العامة والمطالبة بـ “برلمان تونسي” يمارس عبره الشعب سيادته مشيرا إلى أن هذه الأحداث مثلت منعرجا حاسما في مسار الكفاح الوطني ومنطلقا لمواصلة النضال الذي توّج بالخصوص بنيل الاستقلال في 20 مارس 1956 ثمّ إعلان النظام الجمهوري في 25 جويلية 1957.
الكاتب: Rim Hasnaoui
تعادل الترجي الرياضي التونسي، اليوم الأحد، على أرضية ملعب حمادي العقربي برادس، أمام ضيفه الاتحاد الرياضي المنستيري بنتيجة هدف لمثله في المباراة التي دارت بين الفريقين ضمن الجولة الثانية من مرحلة التتويج للدوري التونسي لكرة القدم. وافتتح الترجي التسجيل من مخالفة مباشرة سددها محمد علي بن رمضان وقد ارتطمت بالحائط الدفاعي قبل مغالطتها لحارس المرمى بشير بن سعيد، بينما سجل هيكل الشيخاوي هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 91 بعد […]
today09/04/2023 4233 1