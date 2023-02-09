مجلس الوزراء يصادق على عدد من مشاريع المراسيم والأوامر

وتضمنت مشاريع المراسيم مشروع مرسوم يتعلّق بتنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في أوّل فيفري 1989 والمتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة وإتمامه.

ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان اجتماعي مبرمة بتاريخ 18 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية وكندا.

إضافة إلى مشروع مرسوم يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، ومشروع مرسوم يتعلق بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1984.

ومشروع مرسوم يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 والمتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي.

وتضمنت مشاريع الأوامر المصادق عليها مشروع أمر يتعلّق بالتمديد استثنائيا في آجال تطبيق الفصل 25 مكرر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.

ومشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار.

بالإضافة إلى مشروع أمر يتعلق بالترفيع في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة.

ومشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 86 لسنة 2009 المؤرخ في 13 جانفي 2009 والمتعلق بإحداث المركز الجهوي للفلاحة بسيدي بوزيد وبضبط تنظيمه وطرق سيره.

ومشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1416 لسنة 2010 المؤرخ في 07 جوان 2010 والمتعلق بإحداث المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة وبضبط تنظيمه وطرق سيره.

ومشروع أمر يتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية القيروان.

ومشروع أمر يتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بمرناق من معتمدية مرناق بولاية بن عروس.

ومشروع أمر يتعلق بتغيير وصف قطعة أرض من ملك الدولة الغابي وإدماجها بملك الدولة الخاص.

ومشروع أمر يتعلق بضبط شروط منح مكافآت تحرير محاضر معاينة المخالفات في شأن المحافظة على التراث الغابي.

ومشروع أمر يتعلق بتغيير تسمية مؤسّسة عمومية.

ومشروع أمر يتعلق بتغيير تسمية مصالح وأسلاك صحية راجعة بالنظر لوزارة الصحة.

ومشروع أمر يتعلق بإتمام الأمر عدد 73 لسنة 2002 المؤرخ في 14 جانفي 2002، المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية للطب الإنجابي وطرق سيرها.

ومشروع أمر يتعلق بإحداث مؤسسات عمومية خاضعة لإشراف وزارة التربية.

ومشروع أمر يتعلق بتغيير تسميات بعض المؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف وزارة التربية.

ومشروع أمر يتعلق بحذف مؤسّسة عمومية خاضعة لإشراف وزارة التربية.