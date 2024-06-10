مجلس وزاري يقرر الإبقاء على سعر قبول الحبوب وتكوين مخزون تعديلي للبطاطا

قرر مجلس وزاري مضيق اعتماد نفس سعر قبول الحبوب لصابة 2023 والموافقة على اسناد منحة تشجيعية استثنائية خاصة بصابة الحبوب لسنة2024 والمصادقة على برنامج مخزون تعديلي لمادة البطاطا المعدة للاستهلاك.

وأشرف رئيس الحكومة أحمد الحشاني، اليوم الإثنين 10 جوان 2024 بالقصبة على المجلس الذي حضره كل من وزير الداخلية خالد النوري، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة التجارة كلثوم بن رجب قزاح، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بالعاتي.

وسيتم صرف المنحة التشجيعية في مجال الحبوب لصابة 2024 والتي تم اقرارها سنة 2023 ،بعنوان كمية الحبوب المسلمة الى المجمعين موزعة بين السعر الاساسي ومنحة التسليم السريع، مع الدعوة الى ضرورة تطبيق شروط التعيير وفق بلاغ رئاسة الحكومة.

ويتعلق المخزون التعديلي من البطاطا بالموسم الفصلي 2024، ويشكل خطوة لحماية المنتجين من تدهور الاسعار، والمحافظة على توازن منظومة البطاطا، وتقليص الكميات الموردة، والمحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك .

وكان المجلس الوزاري قد بحث ملف انجاح موسم حصاد وتجميع الحبوب، وبرنامج المخزون التعديلي من بطاطا الاستهلاك، والاستعداد للموسم الفلاحي 2024-2025 .

وأكدّ الحشاني في افتتاح الجلسة ان الفلاحة ترتبط بسيادة الدولة، وانه يتعين توفير كل الظروف الملائمة وخاصة اللوجيستية لتأمين نجاح موسم الحبوب وتكريس برنامج المخزون التعديلي من بطاطا الاستهلاك، الى جانب الاستعداد المحكم للموسم الفلاحي القادم.

وقدم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي، من جانبه، عرضا مفصلا امام المجلس تعلق بانتاج الحبوب والبطاطا.

وكان مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الناصر العمدوني اكد يوم 22 ماي 2024 ، ان أسعار قبول الحبوب العام الماضي كانت في حدود 130 دينار للقنطار من القمح الصلب ، كما مكنت وزارة الفلاحة الفلاحين من منحة استثنائية بقيمة 10 دنانير.