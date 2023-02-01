محسن بن ساسي: “خسرنا مصداقية الصولد”

Express Radio Le programme encours
وأشار محسن بن ساسي لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي، إلى أن مبيعات التجار بمحلات الملابس الجاهزة وغيرها شهدت تراجعا كبيرا.
واعتبر أن هناك تخاذلا كبيرا من طرف وزارة التجارة، فيما يتعلق بتنقيح القوانين القديمة بهدف تطوير نشاط المحلات التجارية رغم المقترحات التي قدمها المهنيون، قائلا “خسرنا مصداقية الصولد”.
وقال إن المهنيين اقترحوا “تنزيل عدد الأيام من 90 إلى 30 يوما حتى يتمتع المواطن بمختلف السلع”.
الكاتب: Asma Mouaddeb
أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، النوري اللجمي، اليوم الأربعاء 1 فيفري 2023، بأنه سيواصل مهامه على رأس الهيئة، وذلك في تعليق على ما تم تداوله بشأن انتهاء رئاسته لـ"الهايكا" بعد صدور أمر حكومي بالرائد الرسمي يؤكد انتهاء استثناء كان تمتع به للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغه سن التقاعد. وقال اللجمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم، إنه سيستمر في رئاسة "الهايكا"، التي أكد أنها ستواصل […]
todayفبراير 1, 2023 2
تعليقات (0)