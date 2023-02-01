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محسن بن ساسي: “خسرنا مصداقية الصولد”

todayفبراير 1, 2023

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أفاد محسن بن ساسي رئيس غرفة الملابس الجاهزة اليوم الأربعاء 1 فيفري 2023، بأن موسم التخفيضات الشتوية انطلق اليوم ليتواصل على مدى 6 أسابيع، وعبّر عن أمله في تسجيل إقبال وحركية مع تقدم موسم “الصولد”.

وأشار محسن بن ساسي لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي، إلى أن مبيعات التجار بمحلات الملابس الجاهزة وغيرها شهدت تراجعا كبيرا.

واعتبر أن هناك تخاذلا كبيرا من طرف وزارة التجارة، فيما يتعلق بتنقيح القوانين القديمة بهدف تطوير نشاط المحلات التجارية رغم المقترحات التي قدمها المهنيون، قائلا “خسرنا مصداقية الصولد”.

وقال إن المهنيين اقترحوا “تنزيل عدد الأيام من 90 إلى 30 يوما حتى يتمتع المواطن بمختلف السلع”.

 

الكاتب: Asma Mouaddeb

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