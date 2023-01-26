محمد علي البوغديري ورضا شكندالي في برنامج “لـكسبراس”

Express Radio Le programme encours
ويكون أستاذ الاقتصاد رضا شكندالي، ضيف برنامج لـكسبراس في الحوار الاقتصادي، للكشف عن فرضيات توقيع اتفاق رسمي بين تونس وصندوق النقد الدولي.
ويبث برنامج لـكسبراس يوميا على موجات إذاعة اكسبراس أف أم من الاثنين إلى الجمعة، انطلاقا من منتصف النهار إلى حدود الساعة 15.
الكاتب: Asma Mouaddeb
شهدت عدد من المعتمديات التابعة لولاية القصرين على غرار معتمديات تالة والعيون وحيدرة وفوسانة وجدليان وسبيطلة وعدد من المرتفعات الجبلية مثل الشعانبي والسلوم وسمامة ليلة البارحة نزول كميات متوسطة من الثلوج دون أن يتسبب ذلك في انقطاع حركة المرور في الطرقات. وبقيت مختلف اللجان المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بمختلف أطرافها في حالة انعقاد دائم، وعلى أهبة الاستعداد للتدخل عند الضرورة، وتم وضع كافة الإمكانيات اللوجيستية والبشرية اللازمة، وتركيز كافة […]
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