محمد علي البوغديري ورضا شكندالي في برنامج “لـكسبراس”

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شهدت عدد من المعتمديات التابعة لولاية القصرين على غرار معتمديات تالة والعيون وحيدرة وفوسانة وجدليان وسبيطلة وعدد من المرتفعات الجبلية مثل الشعانبي والسلوم وسمامة ليلة البارحة نزول كميات متوسطة من الثلوج دون أن يتسبب ذلك في انقطاع حركة المرور في الطرقات. وبقيت مختلف اللجان المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بمختلف أطرافها في حالة انعقاد دائم، وعلى أهبة الاستعداد للتدخل عند الضرورة، وتم وضع كافة الإمكانيات اللوجيستية والبشرية اللازمة، وتركيز كافة […]