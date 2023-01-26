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الأخبار

محمد علي البوغديري ورضا شكندالي في برنامج “لـكسبراس”

todayيناير 26, 2023

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يستضيف برنامج لـكسبراس اليوم الخميس 26 جانفي 2023 في الحوار السياسي محمد علي البوغديري عضو مبادرة “ليتنصر الشعب” للحديث عن تفاصيل هذه المبادرة.

ويكون أستاذ الاقتصاد رضا شكندالي، ضيف برنامج لـكسبراس في الحوار الاقتصادي، للكشف عن فرضيات توقيع اتفاق رسمي بين تونس وصندوق النقد الدولي.

ويبث برنامج لـكسبراس يوميا على موجات إذاعة اكسبراس أف أم من الاثنين إلى الجمعة، انطلاقا من منتصف النهار إلى حدود الساعة 15.

الكاتب: Asma Mouaddeb

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