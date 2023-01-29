مراقبون: “الهيئة تتعمد حجب المعطيات حول عدد المقترعين”

أكدت شبكة مراقبون، اليوم الأحد 29 جانفي 2023، “تعمّد رؤساء مكاتب الاقتراع حجب المعطيات المتعلقة بعدد المقترعين، وذلك في أغلب الدوائر الانتخابية”.

واعتبرت، مراقبون في بيان لها، أن “هذا التعامل يعد مسّا صارخا لمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة، مما يضعف من الثقة في العملية الانتخابية”.

واضافت أنّ، “هذا التضييق، يؤثر بشكل مباشر على عمل مكونات المجتمع المدني، ويحول تبعا لذلك دون تقديم شبكة مراقبون تقديراتها لنسب المشاركة طيلة يوم الاقتراع كالمعتاد.”