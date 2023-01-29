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مراقبون: “الهيئة تتعمد حجب المعطيات حول عدد المقترعين”

todayيناير 29, 2023 1

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أكدت شبكة مراقبون، اليوم الأحد 29 جانفي 2023، “تعمّد رؤساء مكاتب الاقتراع حجب المعطيات المتعلقة بعدد المقترعين، وذلك في أغلب الدوائر الانتخابية”.

واعتبرت، مراقبون في بيان لها، أن “هذا التعامل يعد مسّا صارخا لمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة، مما يضعف من الثقة في العملية الانتخابية”.
واضافت أنّ، “هذا التضييق، يؤثر بشكل مباشر على عمل مكونات المجتمع المدني، ويحول تبعا لذلك دون تقديم شبكة مراقبون تقديراتها لنسب المشاركة طيلة يوم الاقتراع كالمعتاد.”
هذا وتؤكد مراقبون، أنها ستواصل متابعة سير عملية الاقتراع والفرز في مختلف الدوائر الانتخابية وفقا لمنهجيتها المعتادة.
كما طالبت مراقبون، مجلس هيئة الانتخابات بالحرص على التزام رؤساء مكاتب الاقتراع بالشفافية من خلال تلافي هذا الاخلال ومد ملاحظي المجتمع المدني بكل المعطيات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، بما في ذلك عدد المقترعين.

الكاتب: Rim Hasnaoui

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