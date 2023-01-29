مراقبون: “الهيئة تتعمد حجب المعطيات حول عدد المقترعين”

Express Radio Le programme encours
الكاتب: Rim Hasnaoui
قالت المتحدثة الرسمية باسم المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوراوية العقربي، "إنّ المدارس لم تكن مهيئة لفائدة ذوي الإعاقة ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم اليوم..وكان من المفروض أن تأخذ كل الإحتياطات والتدابير اللازمة لهذه الفئة.." وأضافت العقربي، "كان من المفروض عقد جلسة عمل رسمية بين هيئة الإنتخابات والمنظمة ووزارة التربية..وكان من الأجدر تكوين أعوان الهيئة في أبجديات لغة الإشارة.." وجددت، المتحدثة الرسمية باسم المنظمة التونسية للدفاع […]
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