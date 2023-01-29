مرصد شاهد: “فرقة أمنية تدخلت لإخلاء مركزي إقتراع في القيروان”

قالت رئيسة مرصد “شاهد” لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، علا بن نجمة، اليوم الأحد، 29 جانفي 2023، إن “إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع ضعيف جدا، مما يفسر تكتّم أعوان هيئة الانتخابات ورفضهم الكشف عن نسب الإقبال بكل الدوائر الانتخابية”، وفق تقديرها.

ولاحظت بن نجمة “عدم إلتزام المترشحين بالصمت الانتخابي والحياد”، مشيرة إلى “وجود خرق كبير للصمت الانتخابي، من خلال القيام بحملات انتخابية في محيط مراكز الاقتراع، حيث تم الاتصال بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات في هذا الغرض”، وفق تعبيرها.

وأضافت قولها إن “سيارات إدارية تابعة للبلديات تقوم باستقدام المقترعين إلى مراكز الانتخاب”، وأفادت بأنه تم “تهديد” ملاحظ مرصد شاهد بإعدادية “الهدى وادي الليل”/منوبة من قبل تابعين لأحد المترشحين ومطالبته بمغادرة المكان.

كما أشارت إلى وقوع حادثة وصفتها بـ”الغريبة” في القيروان، وتحديدا في مركزي الاقتراع “أبي زمعة البلوي” و” الصحابة”، حيث “أقدم أربعة رجال أمن مصحوبين بكلاب على إخلاء المكان، بما في ذلك من أعوان هيئة الانتخابات ليتم بعد ذلك استئناف سير العملية الانتخابية”، حسب روايتها، مطالبة بتوضيح بخصوص هذه الحادثة.

وفي جانب آخر، أفادت بن نجمة بأن مرصد “شاهد” يشارك في الدور الثاني للانتخابات التشريعية بحوالي 600 شخص، بين ملاحظ ومنسق، في كل الدوائر الانتخابية، مؤكدة فتح مراكز ومكاتب الاقتراع لأبوابها بصفة عادية.

ولاحظت، في هذا السياق، وقوع عديد الإشكالات، حيث رفض أعوان هيئة الانتخابات في الكثير من الدوائر تمكين الملاحظين لمختلف الجمعيات التي تعنى بالشأن الانتخابي من الدخول ببطاقات الاعتماد للدور الأول، موضحة أنه تم حل الإشكال بتوزيع بلاغ هيئة الانتخابات الذي ينص على أن هذه البطاقات مازالت سارية المفعول.

وانطلق مرصد شاهد في ملاحظة سير عملية الاقتراع الخاصة بالدور الثاني للانتخابات التشريعية بقاعة العمليات المركزية المخصصة للغرض بأحد النزل بتونس العاصمة بالتنسيق مع 48 منسقا جهويا والمئات من الملاحظين من مختلف الدوائر الانتخابية بولايات الجمهورية.

*وات