مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا من بين محاور لقاء سعيد ببودن

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كما تناول الإجتماع “الاستعدادات لتنظيم الدور الثاني من الإنتخابات وضرورة حياد الإدارة حيادا كاملا حيث تم التوغشرة فقف على عدد من الاخلالات وزيغ عدد من المسؤولين عن ضوابط الحياد” وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.
وللإشارة فقد تم بتاريخ ماي 2019 إبرام اتفاقية تعاون بين تونس وإيطاليا لإنجاز ربط كهربائي تحت البحر، وكانت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم والشركة الإيطالية للتصرف في شبكة نقل الكهرباء اتفقتا شهر مارس 2022 على بعث لجنة قيادة بين الحكومتين التونسية والإيطالية لمتابعة مراحل إنجاز المشروع.
الكاتب: waed selmi
todayيناير 26, 2023 1
زادت قيمة الإستثمارات الفلاحية الخاصّة المصادق عليها لكامل سنة 2022، بنسبة 10.3 بالمائة مقارنة بسنة 2021 لتتحوّل قيمتها من 576.9 مليون دينار إلى 636.2 مليون دينار. وإستفادت هذه الإستثمارات بدعم بقيمة 166.3 مليون دينار بحسب مؤشرات أصدرتها وكالة النهوض بالإستثمار الفلاحي. وقدر عدد الإستثمارات المصادق عليها ب3360 عملية إستثمار بقيمة 636.2 مليون دينار مسجلا بذلك تراجعا بـ4 بالمائة من حيث العدد وتطورا بـ 10.3 بالمائة من حيث القيمة. وأشارت معطيات […]
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