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مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا من بين محاور لقاء سعيد ببودن

todayيناير 26, 2023

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تطرق رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس 26 جانفي 2023 خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم إنجازها كمشروع توليد الطاقة بالرياح الذي صدرت بشأنه النصوص الترتيبية منذ سنة 2011 ولم يطبق.

كما تناول الاجتماع بالدرس المشروع المندمج الهيدروميكانيكي لنقل الفسفاط مع إنشاء مركز لتحلية المياه، وخط الأنبوب لنقل الكهرباء بين تونس وإيطاليا الذي يبلغ طوله 240 كم ويربط بين مدينة الهوارية بولاية نابل وجزيرة صقلية بمبلغ قدره 307 مليون أورو والذي تحصّلت عليه تونس في شكل هبة، إلى جانب مشروع الامتياز للطاقات المتجددة بالجنوب التونسي، ومشروع الطريق السيارة الرابطة بين قابس ورأس جدير “الذي سيتم فتحه قريبا”.
وفيما يتعلق بالمشاريع التي بادر بها الشباب أكد رئيس الجمهورية “أن العقبات يجب أن تُذلل أمامهم، وإن كانت هناك تشريعات تقف حائلا أمام إنجازها فيجب تنقيحها أو استبدالها بأخرى لأن القانون يجب أن يكون معبّرا عن الإرادة العامة لا أن يكون عقبة أمام تجسيدها”.

كما تناول الإجتماع “الاستعدادات لتنظيم الدور الثاني من الإنتخابات وضرورة حياد الإدارة حيادا كاملا حيث تم التوغشرة فقف على عدد من الاخلالات وزيغ عدد من المسؤولين عن ضوابط الحياد” وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.

وللإشارة فقد تم بتاريخ ماي 2019 إبرام اتفاقية تعاون بين تونس وإيطاليا لإنجاز ربط كهربائي تحت البحر، وكانت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم والشركة الإيطالية للتصرف في شبكة نقل الكهرباء اتفقتا شهر مارس 2022 على بعث لجنة قيادة بين الحكومتين التونسية والإيطالية لمتابعة مراحل إنجاز المشروع.

الكاتب: waed selmi

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