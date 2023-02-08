معز حديدان: لا يمكن الحديث عن إفلاس البنوك

قال أستاذ الإقتصاد والخبير في الأسواق المالية معز حديدان اليوم الأربعاء 8 فيفري 2023، إنّ البنوك حققت أرباحا مهمة من حيث رقم المعاملات.

وأشار معز حديدان في تصريح لبرنامج اكسبراسو إلى أنّه من المنتظر أن يؤثر تخفيض وكالة موديز لترقيم تونس على تخفيض ترقيم البنوك، لأن المؤسسة لا يمكن أن تكون لها ترقيم بالعملة الصعبة أفضل من الدولة إلاّ في حالات إستثنائية.

وفي علاقة بالتوجه إلى “نادي باريس” قال إنّ هناك مبررات للحديث عن ذلك، حيث أنّ تونس لها آجال لخلاص الديون الخارجية كما تم تحديدها في قانون المالية، لكن في الواقع ليس هناك بوادر لتوفير هذه الأموال، كما أنّ ملف التمويل مع صندوق النقد الدولي لم يكتمل.

كما تحدث عن بعض القوانين التي كان على الدولة نشرها لكنها لم تفعل، علاوة على المشكل الإجتماعي والسياسي في البلاد، وكل هذه العوامل تفيد بغياب بوادر لخلاص الديون.

واعتبر حديدان أنّ القيام ببعض التحركات والتغيرات ومرور الحكومة إلى إصلاحات فعلية يمكن أن يجنب تونس الذهاب إلى نادي باريس.

وبيّن أنّ من بين الحلول إصلاح منظومات الإنتاج، وتصدير الفسفاط الذي يدر أموالا مهمة تغطي جزءا من العجز، إضافة إلى أهمية السياحة التونسية.

واعتبر ضيف البرنامج أنّ هناك “لامبالاة كبيرة جدا”، لكن يبقى الأمل قائما إلى حدود شهر جويلية و أوت حيث يمكن الحصول على قسط أول من صندوق النقد الدولي في حال الشروع في الإصلاحات.

وأوضح أنّ المشكل الكبير يتمثل في رفع الدعم، وأنه في حال إنطلاق الحكومة بإجراءات رفع الدعم فذلك يعد مؤشرا إيجابيا، ويمكن الحصول على التمويل.

وقال حديدان “من غير المعقول أن تتحكم المؤسسات العمومية في مصير البلاد، ويجب القيام بإصلاح هذه المؤسسات الكبرى”.