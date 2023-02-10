معلاوي: أسعار “الفريب” أصبحت مُشطّة وارتفعت بأكثر من 25%

قال رئيس غرفة تُجّار الملابس المستعملة بالجملة الصحبي معلاوي اليوم الجمعة 10 فيفري 2023 إنّ جملة من الأداءات تم فرضها على قطاع الملابس المستعملة وأثرت على القطاع، على غرار الفصل عدد 64 المتعلق بالمعاليم المفروضة على السلع المعدة للاتلاف والقص، إضافة إلى ارتفاع الأداءات الديوانية التي أثرت على أهل المهنة وعلى المستهلك.

وأضاف رئيس غرفة تُجّار الملابس المستعملة بالجملة الصحبي معلاوي، لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي، أن تجار الجملة وأصحاب المصانع، لمسوا هذا التأثير السلبي على القطاع من خلال تراجع الإقبال على الملابس المستعملة، وغلاء الأسعار بأكثر من 25 بالمائة، خاصة مع تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الأوروبي.

واعتبر معلاوي أن مهنيي قطاع الملابس المستعملة، استبشروا خيرا بعد أزمة كوفيد 19، ولكن بعد إصدار قانون المالية لسنة 2023 وارتفاع المعاليم الديوانية وغلاء السلع، أصبح تجار الجملة والتفصيل مهددون بوقف نشاطهم، نظرا لعدم قدرتهم على مجابهة الكلفة وبيع السلع بأسعار مناسبة.

وأوضح أن تراجع الإقبال على الملابس المستعملة سيكون ملموسا بصفة أكبر خلال النصف الثاني من شهر رمضان ومع اقتراب عيد الفطر، حيث أن أغلب العائلات أصبحت تجد في الملابس المستعملة ملاذا لها لتوفير “كسوة العيد” لأبنائها، وفق قوله.

وقال ضيف برنامج الشارع التونسي إن “أسعار الفريب أصبحت مُشطّة وهذا سيؤثر على الطاقة الشرائية للطبقة الضعيفة خاصة”، وأشار إلى أن ما يفوق الـ 90 بالمائة من التونسيين يقتنون ملابسهم من “الفريب”.

ودعا رئيس الجمهورية إلى “الاهتمام بهذا القطاع، معتبرا أنه أصبح قطاعا ربحيا بعد توظيف هذه الأداءات في حين أن الأصل في الأشياء هو طابعه الاجتماعي”.