معلاوي: أسعار “الفريب” أصبحت مُشطّة وارتفعت بأكثر من 25%

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وأضاف رئيس غرفة تُجّار الملابس المستعملة بالجملة الصحبي معلاوي، لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي، أن تجار الجملة وأصحاب المصانع، لمسوا هذا التأثير السلبي على القطاع من خلال تراجع الإقبال على الملابس المستعملة، وغلاء الأسعار بأكثر من 25 بالمائة، خاصة مع تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الأوروبي.
واعتبر معلاوي أن مهنيي قطاع الملابس المستعملة، استبشروا خيرا بعد أزمة كوفيد 19، ولكن بعد إصدار قانون المالية لسنة 2023 وارتفاع المعاليم الديوانية وغلاء السلع، أصبح تجار الجملة والتفصيل مهددون بوقف نشاطهم، نظرا لعدم قدرتهم على مجابهة الكلفة وبيع السلع بأسعار مناسبة.
وأوضح أن تراجع الإقبال على الملابس المستعملة سيكون ملموسا بصفة أكبر خلال النصف الثاني من شهر رمضان ومع اقتراب عيد الفطر، حيث أن أغلب العائلات أصبحت تجد في الملابس المستعملة ملاذا لها لتوفير “كسوة العيد” لأبنائها، وفق قوله.
وقال ضيف برنامج الشارع التونسي إن “أسعار الفريب أصبحت مُشطّة وهذا سيؤثر على الطاقة الشرائية للطبقة الضعيفة خاصة”، وأشار إلى أن ما يفوق الـ 90 بالمائة من التونسيين يقتنون ملابسهم من “الفريب”.
ودعا رئيس الجمهورية إلى “الاهتمام بهذا القطاع، معتبرا أنه أصبح قطاعا ربحيا بعد توظيف هذه الأداءات في حين أن الأصل في الأشياء هو طابعه الاجتماعي”.
الكاتب: Asma Mouaddeb
قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، إنّ مجلس الهيئة جاهز لاستحقاق الانتخابات البلدية (2023) وسيجتمع مباشرة بعد الانتهاء من الطعون والإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات التشريعية والذي سيكون في آخر شهر فيفري الحالي، من أجل مراسلة رئيس الجمهورية بخصوص إصدار أمر دعوة الناخبين للانتخابات البلدية. وبيّن المنصري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة 10 فيفري 2023، بخصوص التحضيرات للانتخابات البلدية (تجرى كلّ خمس […]
today10/02/2023 1
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