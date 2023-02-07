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معهد الرصد الجوي: درجة إنذار عالية في ولاية نابل

today07/02/2023 1

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وضع المعهد الوطني للرصد الجوي، مساء الثلاثاء 7 فيفري 2023، ولاية نابل في درجة إنذار عالية من خلال إسنادها اللون البرتقالي في خارطة اليقظة، وذلك لغزارة الأمطار المتوقعة.

وتشير الخارطة إلى أن الأمطار ستكون مؤقتا رعدية وغزيرة وبكميات محليا هامة بداية من هذه الليلة بالوطن القبلي ثم تشمل تدريجيا جهة الساحل غدا الأربعاء.

ودعا المعهد إلى ضرورة ملازمة الحذر عند التنقل واتباع تعليمات السلامة عنذ السياقة وتجنب السير في شبكة الطرقات الثانوية أو الطرقات المغمورة بالمياه أو قرب مجرى مائي، بسبب الأمطار المتهاطلة في فترات قصيرة والتي ينجر عنها ارتفاع منسوب المياه بالمناطق المنخفضة وتشكل السيول وفيضان الأودية والمناطق التي تشهد عادة تراكم المياه.

وكان المعهد قد توقع، في نشرة سابقة، نزول أمطار متفرقة، ليل الثلاثاء، بالعديد من الولايات ومن المنتظر أن تكون مؤقتا رعدية بالمناطق الشرقية للشمال والوسط.

 

الكاتب: Asma Mouaddeb

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