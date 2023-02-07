معهد الرصد الجوي: درجة إنذار عالية في ولاية نابل

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وتشير الخارطة إلى أن الأمطار ستكون مؤقتا رعدية وغزيرة وبكميات محليا هامة بداية من هذه الليلة بالوطن القبلي ثم تشمل تدريجيا جهة الساحل غدا الأربعاء.
ودعا المعهد إلى ضرورة ملازمة الحذر عند التنقل واتباع تعليمات السلامة عنذ السياقة وتجنب السير في شبكة الطرقات الثانوية أو الطرقات المغمورة بالمياه أو قرب مجرى مائي، بسبب الأمطار المتهاطلة في فترات قصيرة والتي ينجر عنها ارتفاع منسوب المياه بالمناطق المنخفضة وتشكل السيول وفيضان الأودية والمناطق التي تشهد عادة تراكم المياه.
وكان المعهد قد توقع، في نشرة سابقة، نزول أمطار متفرقة، ليل الثلاثاء، بالعديد من الولايات ومن المنتظر أن تكون مؤقتا رعدية بالمناطق الشرقية للشمال والوسط.
الكاتب: Asma Mouaddeb
today07/02/2023 1
today07/02/2023 1
قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 7 فيفري 2023، إنهاء مهام عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وفق إعلان الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية. كما قرر رئيس الجمهورية تعيين نبيل عمّار، وزيرا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. ويشار إلى أن الجرندي شغل منصب وزير للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منذ 24 أوت 2020. ومن جهته شغل نبيل عمّار منصب سفير للجمهورية التونسية في بروكسال بمقتضى الحركة المجراة على […]
today07/02/2023 1
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