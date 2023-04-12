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الأخبار

مفتي الجمهورية يعلن عن قيمة زكاة الفطر لهذا العام

today12/04/2023 339

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أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود اليوم الأربعاء 12 أفريل 2023، أنّ قيمة زكاة الفطر لهذا العام الهجري 1444، حددت ب 2000 مليما.

وأوضح مفتي الجمهورية، في بلاغ ، “إنّ وقت إخراج هذه الزكاة يكون وجوبا بطلوع فجر يوم العيد وقبل صلاة العيد”

وأضاف أن من “أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة ولا تسقط في حقه، وتبقى عالقة بذمته حتى تؤدى، كما يجوز اخراجها قبل يوم لعيد الفطر او يومين او ثلاثة عند المالكية، وقد أجاز الأحناف والشافعيّة إخراجها قبل ذلك .”

 

 

الكاتب: waed selmi

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