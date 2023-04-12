مفتي الجمهورية يعلن عن قيمة زكاة الفطر لهذا العام

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وأوضح مفتي الجمهورية، في بلاغ ، “إنّ وقت إخراج هذه الزكاة يكون وجوبا بطلوع فجر يوم العيد وقبل صلاة العيد”
وأضاف أن من “أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة ولا تسقط في حقه، وتبقى عالقة بذمته حتى تؤدى، كما يجوز اخراجها قبل يوم لعيد الفطر او يومين او ثلاثة عند المالكية، وقد أجاز الأحناف والشافعيّة إخراجها قبل ذلك .”
الكاتب: waed selmi
today14/04/2023 361 5
قال محمود بن مبروك الناطق الرسمي بإسم مسار 25 جويلية، اليوم الأربعاء 12 أفريل 2023، إنّ تونس وصلت إلى "طريق مسدود مع صندوق النقد الدولي إضافة إلى التباطؤ في مسألة الصلح الجزائي وهو ما يفرض التوجه نحو خيارات أخرى". وأضاف بن مبروك في تصريح لبرنامج اكسبراسو "من البدائل التي ستتجه نحوها تونس هي منظومة البريكس، خاصة وأنّ صندوق النقد الدولي لا يريد التفاوض حول شروط وإنما يريد وضع إملاءات". وتابع […]