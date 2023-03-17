“ممثلون عن مملكة أطلنتس الجديدة في تونس”: الوزارة تفتح تحقيقا

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أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان إثر ما تمّ تداوله اليوم الجمعة 17 مارس 2023 عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تنظيم المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة لمنتدى ريادة الأعمال بمشاركة متدخّلين من ما يسمّى “مملكة أطلنتس الجديدة”، أنه لا علم لها بهذا المنتدى.
كما أكدت الوزارة أنها قرّرت فتح تحقيق في الموضوع من أجل اتّخاذ الإجراءات اللاّزمة في أقرب الٱجال.
الكاتب: Asma Mouaddeb
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
today18/03/2023 39 2
أكّد وزير الداخلية توفيق شرف الدين، أنه "غير معني بمنصب رئاسة الحكومة" وذلك في التصريح الإعلامي المطوّل الذي أعلن فيه يوم الجمعة عن استقالته من منصبه، بعد أن كان أشرف على حفل تخرج الدورة 73 لعرفاء الحرس الوطني بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني ببئر بورقبة. ونفى شرف الدين في التصريح ذاته كل الاتهامات الموجهة للداخلية بكونها "وزارة دكتاتورية"، مؤكدا أن "كل عمل الوزارة يخضع للقانون ويتم وفق الإجراءات القانونية وهي حريصة […]