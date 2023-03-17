“ممثلون عن مملكة أطلنتس الجديدة في تونس”: الوزارة تفتح تحقيقا

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان إثر ما تمّ تداوله اليوم الجمعة 17 مارس 2023 عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تنظيم المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة لمنتدى ريادة الأعمال بمشاركة متدخّلين من ما يسمّى “مملكة أطلنتس الجديدة”، أنه لا علم لها بهذا المنتدى.

كما أكدت الوزارة أنها قرّرت فتح تحقيق في الموضوع من أجل اتّخاذ الإجراءات اللاّزمة في أقرب الٱجال.