play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
chevron_left
Go to album
  • cover play_arrow

    Express Radio Le programme encours

الأخبار

مندوبة التربية بمنوبة: لا علاقة لإقالة مدير مدرسة بتبليط الساحة

todayيناير 26, 2023

Background
share close

أكدت المندوبة الجهوية للتربية بمنوبة دلندة المباركي اليوم الخميس 26 جانفي 2023 أن مكتب الضبط بالمندوبية لم يتلقى أي استقالة جماعية لمديري المدارس الابتداية أو إطارات تربوية بصفة رسمية، احتجاجا على إقالة مدير المدرسة الابتدائية النجاة بوادي الليل.

وأضافت دلندة المباركي لدى مداخلتها في برنامج الشارع التونسي، ن مديري مختلف المؤسسات التربوية في منوبة هددوا بالاستقالة ثم تراجعوا عن ذلك، ولم يودعوا طلب استقالة بصفة رسمية.

وأشارت إلى أن إقالة مدير مدرسة النجاة بوادي الليل، كان بسبب نقص في اتباع الإجراءات الإدارية في التصرف المالي بشكل عام من طرف المدير، ولا علاقة لذلك بتبليط الساحة، وأشارت إلى أن هذا النقص في اتباع الإجراءات الإدارية للتصرف المالي يتعلق بالدروس الخصوصية وجمعية العمل التنموي.

وقالت “فعلا المدير مجتهد وحرص على أعمال التبليط ودهن المدرسة، لكن لا علاقة للإقالة بالتبليط”.

وأشارت ضيفة برنامج الشارع التونسي، إلى أن المدير موضوع الملف سيقدم تظلما وسيقع النظر فيه وإعادة فتح الملف لاتخاذ قرار النهائي المناسب وفقا للقانون.

 

 

 

الكاتب: Asma Mouaddeb

مقالات مماثلة

المقال السابق

insert_link

الأخبار

شركة تونس للطرقات السيارة: الشارات الآلية مجانية في هذه الفترة

أعلنت شركة تونس للطرقات السيارة، في بلاغ لها، أنها تضع على ذمة مستعملي الطريق السيارة الشارات الآلية مجانا بصفة استثنائية، حيث يتم خلاص معلوم الشحن فقط، وذلك بداية من اليوم الخميس 26 جانفي إلى غاية 29 جانفي بجميع نقاط البيع. وأشارت الشركة إلى أن ذلك يأتي تحسبا لما يمكن أن يطرأ من اضطراب على حركة العبور بمحطّات الاستخلاص خلال فترة الإضراب المعلن يومي 30 و31 جانفي 2023، ولتسهيل عملية العبور. […]

todayيناير 26, 2023

تعليقات (0)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

التسجيلات

علّة الذاكرة أو الزهايمر في تونس شنوّ أسبابو ؟ هل سجّلنا إرتفاع في عدد الحالات ؟هل عندنا مراكز مختصّين لمرضى الزهايمر؟ كيفاش يتم الإحاطة بفاقدي الذاكرة من قبل عائلاتهم؟ السؤالات هاذي الكل تجاوبنا عليهم ضيفتنا الدكتورة أميرة نصري أستاذة جامعية مبرزة في طب الأعصاب و أخصائية في قسم الأعصاب بمستشفى الرازي #الكلمة_ليك #الشارع_التونسي
علّة الذاكرة أو الزهايمر في تونس شنوّ أسبابو ؟ هل سجّلنا إرتفاع في عدد الحالات ؟هل عندنا مراكز مختصّين لمرضى الزهايمر؟ كيفاش يتم الإحاطة بفاقدي الذاكرة من قبل عائلاتهم؟ السؤالات هاذي الكل تجاوبنا عليهم ضيفتنا الدكتورة أميرة نصري أستاذة جامعية مبرزة في طب الأعصاب و أخصائية في قسم الأعصاب بمستشفى الرازي #الكلمة_ليك #الشارع_التونسي
0%