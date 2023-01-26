مندوبة التربية بمنوبة: لا علاقة لإقالة مدير مدرسة بتبليط الساحة

أكدت المندوبة الجهوية للتربية بمنوبة دلندة المباركي اليوم الخميس 26 جانفي 2023 أن مكتب الضبط بالمندوبية لم يتلقى أي استقالة جماعية لمديري المدارس الابتداية أو إطارات تربوية بصفة رسمية، احتجاجا على إقالة مدير المدرسة الابتدائية النجاة بوادي الليل.

وأضافت دلندة المباركي لدى مداخلتها في برنامج الشارع التونسي، ن مديري مختلف المؤسسات التربوية في منوبة هددوا بالاستقالة ثم تراجعوا عن ذلك، ولم يودعوا طلب استقالة بصفة رسمية.

وأشارت إلى أن إقالة مدير مدرسة النجاة بوادي الليل، كان بسبب نقص في اتباع الإجراءات الإدارية في التصرف المالي بشكل عام من طرف المدير، ولا علاقة لذلك بتبليط الساحة، وأشارت إلى أن هذا النقص في اتباع الإجراءات الإدارية للتصرف المالي يتعلق بالدروس الخصوصية وجمعية العمل التنموي.

وقالت “فعلا المدير مجتهد وحرص على أعمال التبليط ودهن المدرسة، لكن لا علاقة للإقالة بالتبليط”.

وأشارت ضيفة برنامج الشارع التونسي، إلى أن المدير موضوع الملف سيقدم تظلما وسيقع النظر فيه وإعادة فتح الملف لاتخاذ قرار النهائي المناسب وفقا للقانون.