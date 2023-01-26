مندوبة التربية بمنوبة: لا علاقة لإقالة مدير مدرسة بتبليط الساحة

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وأضافت دلندة المباركي لدى مداخلتها في برنامج الشارع التونسي، ن مديري مختلف المؤسسات التربوية في منوبة هددوا بالاستقالة ثم تراجعوا عن ذلك، ولم يودعوا طلب استقالة بصفة رسمية.
وأشارت إلى أن إقالة مدير مدرسة النجاة بوادي الليل، كان بسبب نقص في اتباع الإجراءات الإدارية في التصرف المالي بشكل عام من طرف المدير، ولا علاقة لذلك بتبليط الساحة، وأشارت إلى أن هذا النقص في اتباع الإجراءات الإدارية للتصرف المالي يتعلق بالدروس الخصوصية وجمعية العمل التنموي.
وقالت “فعلا المدير مجتهد وحرص على أعمال التبليط ودهن المدرسة، لكن لا علاقة للإقالة بالتبليط”.
وأشارت ضيفة برنامج الشارع التونسي، إلى أن المدير موضوع الملف سيقدم تظلما وسيقع النظر فيه وإعادة فتح الملف لاتخاذ قرار النهائي المناسب وفقا للقانون.
الكاتب: Asma Mouaddeb
todayيناير 26, 2023 1
أعلنت شركة تونس للطرقات السيارة، في بلاغ لها، أنها تضع على ذمة مستعملي الطريق السيارة الشارات الآلية مجانا بصفة استثنائية، حيث يتم خلاص معلوم الشحن فقط، وذلك بداية من اليوم الخميس 26 جانفي إلى غاية 29 جانفي بجميع نقاط البيع. وأشارت الشركة إلى أن ذلك يأتي تحسبا لما يمكن أن يطرأ من اضطراب على حركة العبور بمحطّات الاستخلاص خلال فترة الإضراب المعلن يومي 30 و31 جانفي 2023، ولتسهيل عملية العبور. […]
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