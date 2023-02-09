مندوب الفلاحة بسليانة: وضعية الزراعات الكبرى حرجة للغاية

أكد منصف الهرمي المندوب الجهوي للفلاحة في سليانة اليوم الخميس 9 فيفري 2023 أن مخزون السدود في سليانة وهي 3 سدود لا يتجاوز 8 مليون متر مكعب من إجمالي طاقة استيعاب تقدر بـ 44 مليون متر مكعب، وأفاد بأن الموارد المائية في سدود ولاية سليانة تكاد تكون منعدمة للسنة الثالثة على التوالي.

كما اعتبر منصف الهرمي في تصريح لاكسبراس أف أم، أن وضعية الزراعات الكبرى حرجة للغاية نتيجة انحباس الأمطار، حيث أن حوالي 50 بالمائة من المساحات التي تم بذرها بالنسبة للزراعات الكبرى في سليانة لم تنبت.

وتحدث عن مساهمة ولاية سليانة في الإنتاج الوطني للحبوب الذي يصل إلى مستوى 13 بالمائة، إضافة إلى مساهمتها في عديد المنتجات الغابية الأخرى على غرار الزقوقو والعسل والزياتين.