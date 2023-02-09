play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
chevron_left
Go to album
  • cover play_arrow

    Express Radio Le programme encours

الأخبار

مندوب الفلاحة بسليانة: وضعية الزراعات الكبرى حرجة للغاية

today09/02/2023

Background
share close

أكد منصف الهرمي المندوب الجهوي للفلاحة في سليانة اليوم الخميس 9 فيفري 2023 أن مخزون السدود في سليانة وهي 3 سدود لا يتجاوز 8 مليون متر مكعب من إجمالي طاقة استيعاب تقدر بـ 44 مليون متر مكعب، وأفاد بأن الموارد المائية في سدود ولاية سليانة تكاد تكون منعدمة للسنة الثالثة على التوالي.

كما اعتبر منصف الهرمي في تصريح لاكسبراس أف أم، أن وضعية الزراعات الكبرى حرجة للغاية نتيجة انحباس الأمطار، حيث أن حوالي 50 بالمائة من المساحات التي تم بذرها بالنسبة للزراعات الكبرى في سليانة لم تنبت.

وتحدث عن مساهمة ولاية سليانة في الإنتاج الوطني للحبوب الذي يصل إلى مستوى 13 بالمائة، إضافة إلى مساهمتها في عديد المنتجات الغابية الأخرى على غرار الزقوقو والعسل والزياتين.

 

الكاتب: Asma Mouaddeb

مقالات مماثلة

المقال السابق

ضريبة
insert_link

الأخبار

نحو فرض ضريبة على الكربون وتحقيق عدالة جبائية في غضون 2025

أكدت مفيدة رمضان المديرة العامة للدراسات بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية اليوم الخميس 9 فيفري 2023، أن اصلاح المنظومة الجبائية متواصل، وأن الإدارة تملك بعد نظر واستشراف، وأكدت أن التوجه هو نحو تقريب جباية الأشخاص من جباية الشركات باعتبار وأن الضغط الجبائي مسلط بشكل أكبر على الأشخاص الطبيعيين في الوقت الحالي. وشددت المديرة العامة للدراسات بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية لدى حضورها في برنامج اكسبرسو، على […]

today09/02/2023

تعليقات (0)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

التسجيلات

0%