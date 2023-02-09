مندوب الفلاحة بسليانة: وضعية الزراعات الكبرى حرجة للغاية

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كما اعتبر منصف الهرمي في تصريح لاكسبراس أف أم، أن وضعية الزراعات الكبرى حرجة للغاية نتيجة انحباس الأمطار، حيث أن حوالي 50 بالمائة من المساحات التي تم بذرها بالنسبة للزراعات الكبرى في سليانة لم تنبت.
وتحدث عن مساهمة ولاية سليانة في الإنتاج الوطني للحبوب الذي يصل إلى مستوى 13 بالمائة، إضافة إلى مساهمتها في عديد المنتجات الغابية الأخرى على غرار الزقوقو والعسل والزياتين.
الكاتب: Asma Mouaddeb
أكدت مفيدة رمضان المديرة العامة للدراسات بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية اليوم الخميس 9 فيفري 2023، أن اصلاح المنظومة الجبائية متواصل، وأن الإدارة تملك بعد نظر واستشراف، وأكدت أن التوجه هو نحو تقريب جباية الأشخاص من جباية الشركات باعتبار وأن الضغط الجبائي مسلط بشكل أكبر على الأشخاص الطبيعيين في الوقت الحالي. وشددت المديرة العامة للدراسات بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية لدى حضورها في برنامج اكسبرسو، على […]
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