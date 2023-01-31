منسق إقليم تونس الكبرى للأساتذة النواب يتوجه برسالة لوزير التربية الجديد

ينفذ الأساتذة النواب، اليوم الثلاثاء، 31 جانفي 2023 وقفة احتجاجية، أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة بحضور ممثلي كل الأساتذة المتعاقدين من مختلف ولايات الجمهورية وبحضور تمثيليات عن الجامعة العامة للتعليم الثانوي وحساسيات مدنية وحقوقية.

وفي هذا الإطار قال منسق إقليم تونس الكبرى للأساتذة النواب، محمد علي السبتاوي، في تصريحه لبرنامج الشارع التونسي، إن التحرك الوطني اليوم يندرج في إطار دعم سلسة التحركات الاحتجاجية التي انطلق فيها الأساتذة النواب مع مطلع الثلاثي الثاني من السنة الدارسية، عبر قرار حجب الأعداد، “بعد 15 سنة من المماطلة والتسويف” وفق قوله.

وأضاف أن تعاطي سلطة الإشراف مع ملف الأساتذة النواب كان سلبيا طيلة الفترات السابقة، وأشار إلى الضغط المسلط مؤخرا على وزارة التربية، مؤكدا أن العنوان الأساسي لمطالب النواب هو تسوية وضعية كل الأساتذة المتعاقدين مع وزارة التربية انطلاقا من سنة 2008 وإلى غاية 2023.

ودعا إلى إحداث منصة رقمية للأساتذة النواب ما بعد 2016، لتوضيح ترتيبهم الوطني واختصاصهم، وطالب باحتساب فترة الأقدمية عند تسوية وضعية الأساتذة النواب.

وأشار إلى أن الأساتذة النواب، أصبحوا خارج دائرة التغطية الإجتماعية بفعل التأخير في صرف المنحة الشهرية، وقال إن “الوضعية الاجتماعية للأساتذة النواب دون الصفر، حيث لا يتمتع لا بمورد مالي قار ولا بضمان اجتماعي يكفل له حق العلاج”.

وأضاف أن بعض الأساتذة النواب لم يتلقوا مستحقاتهم المالية منذ 2018، وعبّر عن أمله في إيجاد مخرج لهذا الملف بصفة نهائية، وقال إن “التعاطي إيجابي من طرف الجامعة العامة للتعليم الثانوي، ونأمل أن يكون لوزير التربية الجديد محمد علي البوغديري الاتحاد رؤية شاملة ومنصفة، خاصة وأنه ابن قطاع التعليم الثانوي وابن اتحاد الشغل”.

وتوجه برسالة مباشرة للبوغديري طالبه من خلالها بتعجيل فتح قنوات التواصل ووضع ملف الأساتذة النواب على طاولة المفاوضات، والخروج لتقديم موقفه من ملف الأساتذة النواب، حال تسلم المنصب بصفة رسمية.

وأكد منسق إقليم تونس الكبرى للأساتذة النواب، أن الأساتذة النواب في انتظار صدور موقف ايجابي عن وزير التربية، وشدد على أن الأساتذة النواب لن يتراجعوا عن تحركاتهم الاحتجاجية ولن يعودوا إلى الأقسام لاستئناف التدريس ولن يقوموا بإرجاع الأعداد للإدارة إلا بعد حل ملف الأساتذة النواب.

ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قرر أمس الاثنين 30 جانفي 2023، إجراء تحوير جزئي على الحكومة، عيّن بمقتضاه محمد علي البوغديري وزيرا للتربية خلفا لفتحي السلاوتي، كما تم تعيين عبد المنعم بلعاتي وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلفا لمحمود إلياس حمزة.

*الصورة توضيحية