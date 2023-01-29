منظمات المجتمع المدني: 15 % من رؤساء المكاتب حجبوا أعداد المقترعين

عقد كل من مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية وشبكة مراقبون والمركز التونسي المتوسطي وإئتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الإنتخابات وجمعية شباب بلا حدود ومنظمة عتيد نقطة صحفية مشتركة منذ قليل للإعلان عن “حجب نسب الاقتراع وما تم ملاحظته من عنف مسلط على الملاحظين التابعين للمنظمات”.

واعتبرت ممثلة شبكة مراقبون أن حجب الأرقام على المنظمة بشكل أولي هو حجب يمس باقي الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وطالبت الهيئة بتسهيل عمل المراقبين والملاحظين، وعبرت عن تنديد منظمات المجتمع المدني بكل قوة بحجب الأرقام الخاص بالمقترعين، وطالبت الهيئة بالتوضيح لما أسمته بـ “السابقة في تاريخ الانتخابات في تونس”.

وتحدثت علا بن نجمة رئيسة مرصد “شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية”، عن تسجيل اعتداء بالعنف ضد “ملاحظة تابعة للمرصد وافتكاك هاتفها الجوال وتهديد آخرين خلال الفترة الصباحية من الدور الثاني للانتخابات التشريعية”، وأقرت بأن “الملاحظة يمكن أن تكون قد ارتكبت خطأ ولكن ممارسة العنف ضدها غير مبرر ولا يشرف هيئة الانتخابات في تونس في حين أنه من دورها حماية الناخبين والملاحظين”.

وقال ابراهيم الزغلامي عن إئتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الإنتخابات، إن “اليوم يعد يوم الانتهاكات والاخلالات”، وأضاف أنه وقع منع بعض الصحفيين من ممارسة دورهم في إطار القانون، وتهم التشكيات كلا من القيروان والكاف ونابل والمنستير.

وقالت ممثلة عن جمعية شباب بلا حدود إنه تم رصد عدة حالات لمنع الملاحظين من الدخول لمكاتب ومراكز الاقتراع، ومنعهم من حضور عملية افتتاح المكتب أو المركز وهو ما يفسر ضعف تكوين أعضاء الهيئة إضافة إلى اشتراط الحصول على بطاقة اعتماد جديدة، وفق قولها.

واعتبر ممثل عن شبكة مراقبون أن “الهيئة غيبت المجتمع المدني واليوم توجهت نحو التضييق عليه”، وأضاف أن 11 بالمائة من رؤساء المكاتب امتنعوا إلى حدود الساعة العاشرة صباحا عن مد الملاحظين بالمعطيات المتعلقة بعدد المقترعين، ووصلت النسبة إلى 15 بالمائة على الساعة منتصف النهار وتواصلت إلى حدود الرابعة مساء.

وأضاف أن 4.6 بالمائة هي النسبة التقديرية للمشاركة في الانتخابات التشريعية في الدور الثاني إلى حدود الساعة منتصف النهار مع العلم وأن 15 بالمائة من رؤساء مراكز الاقتراع لم يمدوا المنظمات بأرقام حول عدد المقترعين، وأكد أن8.7 بالمائة هي النسبة التقديرية للمشاركة إلى حدود الساعة الرابعة مساء مع تواصل حجب عدد المقترعين من طرف بالمائة من مكاتب الاقتراع.