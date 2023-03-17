منع إستعمال الأكياس البلاستيكية نهائيا في المخابز والمحلات

سيتم منع إستعمال الأكياس البلاستيكية نهائيا بداية من شهر رمضان في جميع المخابز والمحلات، التي تبيع الخبز، مع تسليط عقوبات على المخالفين، بموجب اتفاقيات تمّ إبرامها بين وزارة البيئة والغرفة الوطنية للمخابز والمجمع المهني للمخابز العصرية.

ومن جهته قرر المجمع المهني الجهوي للمخابز العصرية بصفاقس المنضوي تحت منظمة كوناكت دعوة كافة منظوريه بهذا القطاع للقيام بوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 21 مارس 2023، للمطالبة بتزويد المخابز العصرية فورا بمادتي الفارينة PS-7 والسميد حتى تتمكن من صنع وتوفير الخبز للتونسيين.

كما دعا المجمع في بيانه الصادر اليوم الجمعة 17 مارس 2023 وزارة التجارة إلى الجلوس لطاولة الحوار مع قطاع المخابز العصرية والايفاء بوعودها المتكررة لا سيما إشراكه في حل مشاكل قطاع صناعة وبيع الخبز بدء بوقف تنفيذ هذا القرار الذي وصفه بـ “الجائر والقاضي بمنع تزويد المخابز العصرية بمادتي السميد والفارينة PS-3”.

كما أشار إلى ضرورة “تكوين لجنة من مسؤولي وزارة التجارة وممثلي قطاع المخابز العصرية لتدارس مشاكل القطاع والتوصل لحلول عملية تساهم في تطوير قطاع الخبز وتعزيز المنافسة فيه” حسب نص البيات الصادر عن المجمع المهني الجهوي للمخابز العصرية بصفاقس المنضوي تحت منظمة كوناكت.