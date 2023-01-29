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الأخبار

منيف: إضراب موزعي قوارير الغاز المنزلي بداية من يوم غد الاثنين

todayيناير 29, 2023

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أكّد رئيس الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي محمد منيف اليوم الأحد 29 جانفي 2023 أنّ الإضراب المقرر أيام 30 و31 جانفي و1 فيفري لا يزال قائما.

وأوضح منيف في تصريح لإذاعة اكسبراس اف ام أنّ تعليق النشاط من قبل موزعي قوارير الغاز سببه الصعوبات والتراكمات الكبيرة، إضافة إلى عدم تطبيق الإتفاقيات من قبل سلطة الإشراف، علاوة على الزيادة المتواصلة في أسعار المحروقات.

واعتبر أنّ وضعية الموزعين تعد خطيرة وهم على وشك الإفلاس، مشيرا إلى أنه تم توجيه عديد المراسلات لوزارة الصناعة للمطالبة بإيجاد حلول، كما تم عقد جلسة مع المدير العام للطاقة بتاريخ 26 جانفي دون أي تجاوب من سلطة الإشراف.

وأضاف رئيس الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي “ننادي بالحوار، ونحن في تواصل إلى الآن مع الوزارة على أمل إيجاد حل في آخر اللحظات”.

وتحدث منيف عن آلية التعديل قائلا “كل زيادة في المحروقات يجب أن تقابلها زيادة في منحة التوزيع وهذا مطلب لا تراجع عنه، كما أنّ رفع الدعم في قانون المالية يعني أنّ هناك زيادات قادمة في أسعار المحروقات”.

كما شدّد على المطالبة بمنحة التوزيع المقدرة بـ 300 مليم لتغطية زيادات سنة 2021 و2022، علاوة على الدعوة لتغيير القرار المتعلق بضرورة أن يكون المستوى التعليمي لسواق عربات قوارير الغاز “سنة 9 أساسي مع النجاح”.

وأفاد محدثنا بإمكانية عقد إجتماع للغرفة الوطنية لموزعي الغاز المنزلي، حيث سيتم تطبيق الإتفاقات الحاصلة فيما يتعلق بالتحركات القادمة.

 

الكاتب: waed selmi

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