مهرجان المدينة بجندوبة: “عروض متنوعة ومشاركة واسعة”

Express Radio Le programme encours
ويمتد المهرجان من تاريخ 23 من مارس إلى غاية 18 أفريل الجاري.
وقد شهد المهرجان عند إنطلاقه تنظيم ورشات ومسابقات ودورات في الألعاب الشعبية، “قبل أن ينطلق المهرجان فعليا خلال منتصف شهر رمضان من خلال العروض الصوفية”.
وبيّن المندوب الجهوي للفلاحة أنّه تم العمل على أن يمس المهرجان كل الشرائح والفئات العمرية وجميع معتمديات الولاية حيث تم تنظيم أنشطة في كل المناطق.
كما إمتدت العروض إلى المبيتات الجامعية والسجناء حيث تنوعت العروض من عروض موسيقية وسينيمائية وورشات ومسابقات وأنشطة للأطفال.
الكاتب: waed selmi
today14/04/2023 361 5
تتميز الساعات الأولى من نهار اليوم الثلاثاء بضباب محلي بالمنخفضات، ومن ثم أجواء عموما قليلة السحب. وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا لتتراوح القصوى بين 18 و23 درجة بالمناطق الساحلية وتكون بين 23 و28 داخل البلاد. فيما تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى نسبيا أثناء الليل قرب السواحل الشرقية. ويكون البحر قليل الاضطراب إلى متموج شرق البلاد.