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الأخبار

مهرجان المدينة بجندوبة: “عروض متنوعة ومشاركة واسعة”

today11/04/2023 84

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قال فيصل العطافي المندوب الجهوي للثقافة بجندوبة إنّ مهرجان المدينة بجندوبة الذي ينتظم هذه السنة تحت شعار “أهلا رمضان” يشهد مشاركة فرق في جميع الاختصاصات بالشراكة مع المركب الثقافي عمر السعيدي وعدد من الجمعيات والمؤسسات والهيئات المدنية.

ويمتد المهرجان من تاريخ 23 من مارس إلى غاية 18 أفريل الجاري.

وقد شهد المهرجان عند إنطلاقه تنظيم ورشات ومسابقات ودورات في الألعاب الشعبية، “قبل أن ينطلق المهرجان فعليا خلال منتصف شهر رمضان من خلال العروض الصوفية”.

وبيّن المندوب الجهوي للفلاحة أنّه تم العمل على أن يمس المهرجان كل الشرائح والفئات العمرية وجميع معتمديات الولاية حيث تم تنظيم أنشطة في كل المناطق.

كما إمتدت العروض إلى المبيتات الجامعية والسجناء حيث تنوعت العروض من عروض موسيقية وسينيمائية وورشات ومسابقات وأنشطة للأطفال.

 

الكاتب: waed selmi

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