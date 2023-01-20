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الأخبار

موجة ثلجية كبرى منتظرة في جندوبة.. ولجنة مجابهة الكوارث تُنبّه

todayيناير 20, 2023

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أفاد عادل العبيدي المدير الجهوي للحماية المدنية في جندوبة وعضو اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث اليوم الجمعة 20 جانفي 2023 بأن سمك طبقة الثلوج بمعتمدية عين دراهم وصل إلى 10 و12 سنتيمترا، وتم توفير كل المعدات والآلات الكاسحة للثلوج والموارد البشرية اللازمة لتفادي تراكم الثلوج في الطرقات.

وأضاف عادل العبيدي لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، أنه يمكن التنقل ولكن مع ملازمة الحذر خاصة في الطرقات التي تتميز بكثرة المنعرجات، وأوضح أن قرار تعليق الدروس بعين دراهم ومرتفعات عين سلطان وغار الدماء من ولاية جندوبة مازال ساري المفعول.

وأشار إلى أنه تمت إزاحة 23 سيارة مدنية وخاصة إضافة إلى حافلة وإجلاء 3 عائلات بدار الشباب، وتوفير قوارير الغاز المُسال، ودعا جميع المواطنين إلى قضاء شؤونهم الخاصة اليوم، بالنظر للبلاغ التحذيري الصادر عن مصالح الرصد الجوي والذي يفيد باستقبال موجة ثلجية كبرى غدا.

وأضاف أن الوضع الجوي سيتحسّن بداية من يوم الأحد، وأشار إلى أن قرار منع التنقل إلى مدينة عين دراهم المتخذ من طرف لجنة مجابهة الكوارث، جاء تفاديا لتعريض حياة المتساكنين وزوارها للخطر، على غرار ما حدث في السنوات الفارطة.

وقال ضيف برنامج اكسبرسو، إن التنقل ممنوع على مستوى الطريق الوطنية عدد 11، من عين السنوسي في اتجاه عين دراهم، إضافة إلى منع التنقل على مستوى الطريق الوطنية عدد 17 من منطقة الفوازعية في اتجاه عين دراهم، ماعدى قضاء الحاجات الخاصة والتزود والتزويد بالنسبة للأهالي والمتساكنين.

وأكد أنه يمكن الإقبال على زيارة عين دراهم بداية من يوم الأحد حسب التوقعات الجوية المتوفرة حاليا، وأضاف أن اللجنة ستصدر قرارات وبلاغات حينية، ووضعت أرقاما مجانية يمكن الاتصال بها لضمان سلامة كل الأهالي.

الكاتب: Asma Mouaddeb

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