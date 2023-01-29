موسي: رئيس الجمهورية فقد شعبيته بعد النتائج المعلنة

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وأوضحت موسي خلال إشرافها على تجمع لأنصارها مساء اليوم بالعاصمة، أمام مقر منظمة الأمم المتحدة، إثر الإعلان عن نسبة الإقبال العامة للناخبين، أنّ هذا الدور من الانتخابات قد نزعت عنه تزكية منظمات المراقبة والوفود الرسمية، مشيرة إلى أن المنظمات تحدّثت اليوم عن حجب هيئة الانتخابات لإحصائيات تخص نسب المشاركة.
وشكّكت موسي في نسبة الإقبال المعلن عنها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والتى تبلغ 11.3 بالمائة ، معتبرة أن رئيس الجمهورية وبعد النتائج المعلن عنها قد فقد شعبيته.
وذكّرت بمطالب الاعتصام، الذي ينفذه حزبها أمام مقر منظمة الأمم المتحدة بتونس، والداعية لعدم تزكية المسار الانتخابي الحالي وعدم الاعتراف بالمسارات الانتخابية “غير المطابقة للمعايير الدولية ولا بالمؤسسات المنبثقة عنها”، وإلى “النأي بنفسها وبأجهزتها عن المساهمة في جريمة في حق الشعب التونسي”.
*وات
الكاتب: Asma Mouaddeb
اعتبرت أحزاب التيار الديمقراطي والعمال والقطب والجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، أن البرلمان المنبثق عن الانتخابات التشريعية فاقد للشرعية وعنوان من عناوين الأزمة. كما أبرزت في بيان مشترك أصدرته إثر الاعلان عن نسبة الاقبال العامة الأولية في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية مساء اليوم الأحد والتي بلغت 11.3 بالمائة ، " أن الرفض المدني السلمي لهذا المسار المشوه نزع كل شرعية عن قيس سعيد ودكتاتوريته الرثة". وقالت "إن […]
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