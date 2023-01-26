موعد شهر رمضان هذه السنة فلكيا

من المتوقع حسب مؤشرات علم الفلك، أن يكون يوم الخميس 23 مارس 2023 أول أيام شهر رمضان في مختلف الدول العربية، وفقا لتوقعات مركز الفلك الدولي.

ومن المُنتظر أن تتحرى المملكة العربية السعودية ومختلف دول العالم العربي والإسلامي هلال شهر رمضان لهذا العام 2023-1444 بعد مغيب شمس الثلاثاء 29 شعبان 1444هـ، الموافق لـ 21 مارس 2023م.

وحسب توقعات مركز الفلك الدولي سيتعذر رؤية الهلال ليلة الثلاثاء بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس، وأوضح المركز أنه وبالإعتماد على التقويم الهجري العالمي المبني على حساب إمكانية رؤية الهلال، فإن بداية شهر رمضان في النطاق الشرقي والغربي تكون يوم الخميس 23 مارس2023.

وللتذكير فإن الجهة الوحيدة المخول لها الإعلان عن موعد شهر رمضان بصفة رسمية في تونس هي ديوان الإفتاء ومفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود.