موعد شهر رمضان هذه السنة فلكيا

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ومن المُنتظر أن تتحرى المملكة العربية السعودية ومختلف دول العالم العربي والإسلامي هلال شهر رمضان لهذا العام 2023-1444 بعد مغيب شمس الثلاثاء 29 شعبان 1444هـ، الموافق لـ 21 مارس 2023م.
وحسب توقعات مركز الفلك الدولي سيتعذر رؤية الهلال ليلة الثلاثاء بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس، وأوضح المركز أنه وبالإعتماد على التقويم الهجري العالمي المبني على حساب إمكانية رؤية الهلال، فإن بداية شهر رمضان في النطاق الشرقي والغربي تكون يوم الخميس 23 مارس2023.
وللتذكير فإن الجهة الوحيدة المخول لها الإعلان عن موعد شهر رمضان بصفة رسمية في تونس هي ديوان الإفتاء ومفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود.
الكاتب: Asma Mouaddeb
يتطرق برنامج الشارع التونسي اليوم الخميس 26 جانفي 2023 إلى جملة من المواضيع، أولها، تلويح الجامعة العامة للصحة بتنفيذ إضراب عام وطني ولأكثر تفاصيل يستضيف البرنامج حسن المازني كاتب عام المكتب التنفيذي الجديد للجامعة العامة للصحة. كما تخصص فقرة كلام مسؤول مع عضو المجمع المهني لبائعي الجملة والموزعين الفرعيين لوسائل الشحن الهاتفي، لموضوع بطاقات شحن الهواتف الجوالة وإقرار وقف توزيعها في البلاد. ويستضيف برنامج الشارع التونسي الناطق الرسمي باسم الجمعية […]
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