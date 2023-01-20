نائب رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة: أسعار اللحوم الحمراء غير مبررة

قال نائب رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنيس خرباش اليوم الجمعة 20 جانفي 2023، إنّ كلفة الإنتاج فاقت 1800 مليم، خاصة بعد إقرار الزيادة الأخيرة في الأعلاف، مؤكدا أن الفلاح يتكبد خسارة عند إنتاج الحليب تتراوح بين 500 و600 مليما في اللتر الواحد.

وأكّد خرباش خلال حضوره في المؤتمر الإنتخابي للإتحاد الجهوي للفلاحة بالمنستير، أن الإنتاج الحالي من الحليب يقدر ب1 مليون و200 ألف لتر، في حين أن الإستهلاك اليومي يقدر ب1 مليون و800 ألف لتر على الأقل.

وأوضح أن المصنعين يوفرون مشتقات الحليب على غرار الزبدة والياغورت والألبان، ولا يصنعون الحليب نصف الدسم، بهدف تحقيق هامش ربح لسداد أجور العاملين، لأنّ الدولة تخلت عن تعويضهم وصرف منحة الدعم، مبينا أنّ منحة الدعم للمصنعين على إنتاج الحليب “نصف الدسم” تقدر بـ 200 مليار.

وفي سياق متصل، أكّد خرباش تسجيل وفرة في الإنتاج في مادتي الطماطم والفلفل، “لكن يبقى هناك نقص بسيط في مادتي البطاطا والبصل”، مشيرا إلى أنه مع ترشيد الإستهلاك يمكن توفير الكميات الضرورية خاصة خلال شهر رمضان.

كما أكّد عضو اتحاد الفلاحة تسجيل فائض في إنتاج اللحوم البيضاء خلال شهر رمضان، مبينا أنه تم الإنطلاق في تكوين مخزون تعديلي من البيض، وتخزين كميات من البيض تصل إلى 160 مليون بيضة لتغطية الإستهلاك خلال شهر رمضان.

وتوقع خرباش عدم الترفيع في أسعار اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان، مؤكدا أن الأسعار المتداولة حاليا هي أسعار “غير مبررة”، لأن الفلاح بصدد بيع لحوم الأبقار بسعر يتراوح بين 23 و24 دينارا، بينما يتم بيع لحوم الخروف بـ28 دينار، وطالب خرباش وزارة التجارة بتكثيف المراقبة الاقتصادية للأسعار عند البيع.