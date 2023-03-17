نائب عن كتلة “لينتصر الشعب”: “بيان الاتحاد الأوروبي هدفه الضغط على القضاء التونسي”

أكد علي زغدود النائب بالبرلمان، عن كتلة “لينتصر الشعب” اليوم الجمعة 17 مارس 2023، أن البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي حول الوضع الداخلي بتونس هو عبارة عن تدخل في الشأن الداخلي للبلاد والمساس بسيادتها وفق قوله.

واعتبر علي زغدود النائب بالبرلمان، عن كتلة “لينتصر الشعب”، خلال مداخلته في برنامج لكسبراس، أن هذا البيان بمثابة “التعدي الصارخ على سيادة تونس” و”لا يخلو من المغالطات، خاصة وأن القضاء لم يحسم أمر المعتقلين بعد”.

وأفاد علي الزغدود، بأنه لم يتم منع المظاهرات ولا المساس بحرية التعبير”، مضيفا أنه “لا يمكن السماح بالتدخل في ملفات مازالت أبحاثها جارية”، كما أشار إلى أن بيان الاتحاد الأوروبي “هدفه الضغط على على القضاء التونسي وتوجيهه”.

وتساءل النائب عن كتلة “لينتصر الشعب”، عن موقف الاتحاد الأوروبي والمنظمات العالمية الناشطة في مجال حقوق الإنسان، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وعبّر عن رفضه لاتهام تونس بالعنصرية “الدولة التي سبقت الدول الأوروبية في تجريم الرق” مؤكدا أن “كتلة لينتصر الشعب، ترفض تعنيف المهاجرين من جنوب الصحراء”.

وأشار ضيف البرنامج، في ذات السياق إلى مساندته لتواجد المهاجرين في تونس بطريقة شرعية وتحت إقامة قانونية، لافتا النظر إلى تعامل الدول الأوروبية مع المهاجر العربي من خلال الترحيل القصري.

*غفران الماي