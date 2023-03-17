play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
chevron_left
Go to album
  • cover play_arrow

    Express Radio Le programme encours

الأخبار

نائب عن كتلة “لينتصر الشعب”: “بيان الاتحاد الأوروبي هدفه الضغط على القضاء التونسي”

today17/03/2023 280

Background
share close

أكد علي زغدود النائب بالبرلمان، عن كتلة “لينتصر الشعب” اليوم الجمعة 17 مارس 2023، أن البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي حول الوضع الداخلي بتونس هو عبارة عن تدخل في الشأن الداخلي للبلاد والمساس بسيادتها وفق قوله.

واعتبر علي زغدود النائب بالبرلمان، عن كتلة “لينتصر الشعب”، خلال مداخلته في برنامج لكسبراس، أن هذا البيان بمثابة “التعدي الصارخ على سيادة تونس” و”لا يخلو من المغالطات، خاصة وأن القضاء لم يحسم أمر المعتقلين بعد”.

وأفاد علي الزغدود، بأنه لم يتم منع المظاهرات ولا المساس بحرية التعبير”، مضيفا أنه  “لا يمكن السماح بالتدخل في ملفات مازالت أبحاثها جارية”، كما أشار إلى أن بيان الاتحاد الأوروبي “هدفه الضغط على على القضاء التونسي وتوجيهه”.

وتساءل النائب عن كتلة “لينتصر الشعب”، عن موقف الاتحاد الأوروبي والمنظمات العالمية الناشطة في مجال حقوق الإنسان، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وعبّر عن رفضه لاتهام تونس بالعنصرية “الدولة التي سبقت الدول الأوروبية في تجريم الرق” مؤكدا أن “كتلة لينتصر الشعب، ترفض تعنيف المهاجرين من جنوب الصحراء”.

وأشار ضيف البرنامج، في ذات السياق إلى مساندته لتواجد المهاجرين في تونس بطريقة شرعية وتحت إقامة قانونية، لافتا النظر إلى تعامل الدول الأوروبية مع المهاجر العربي من خلال الترحيل القصري.

 

*غفران الماي

 

 

 

 

الكاتب: Asma Mouaddeb

مقالات مماثلة

المقال السابق

insert_link 1

الأخبار

سامي الطاهري: بلادنا لها من التجربة ما يمكنّها من الخروج من الأزمة

أفاد سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الإتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 17 مارس 2023 أنه يجب خلق الفرص حتى لا ينهار الوضع وإيجاد منافذ للخروج من المأزق الذي نعيشه. وشدد الطاهري على أن "بلادنا لها من الإمكانيات والتجربة ما يمكنها من الخروج من الأزمة". هذا وأفاد الطاهري "أننا تركنا أنفسنا عرضة لتدخلات الأجنبي وسياستنا الفاشلة جعلتنا نلتجئ دائما إلى التداين لأننا لم نقم بدراسة استشرافية للمستقبل". كما أضاف أن […]

today17/03/2023 91 1

التسجيلات

Thème général :  Actualités du secteur de l’architecture en Tunisie L’Union des Architectes méditerranéens UMAR L’exportation des services de l’architecture en Afrique  Le rapport des architectes avec les municipalités et la question des permis de bâtir Invités : Amir Turki, architecte et Président l’Union des Architectes méditerranéens UMAR Actualités du secteur de l’architecture en Tunisie Actualité de l’Union des Architectes méditerranéens UMAR L’exportation des services de l’architecture en Afrique  Le rapport des architectes avec les municipalités et la question des permis de bâtir Innovation / Startup :  Invité : Amany Hamdany, architecte de formation et co-fondatrice de la start-up PEDALO Passionnée du vélo, Amany encouragée par les programmes d’incubation Green4youth + Labess nous parlera de sa société Pedalo, de livraison par vélo Questions : Comment elle a eu l’idée et pourquoi avoir opté pour ce créneau de carrière ? Le vélo : de nombreux avantages, pour les déplacements de courte distance en particulier : réduction de la pollution sonore et atmosphérique, des émissions de carbone et des particules fines notamment, fluidification du trafic urbain, amélioration de l’état de santé des pratiquants… « Relativement abordable, à la portée de la plupart des citoyens » le vélo favorise aussi une économie durable. Les conseils lors du choix d’une solution domotique ?  Comment choisir son prestataire pour installer une solution domotique réussi à la maison ou dans les espaces tertiaires ? Face aux géants de l’internet avec leurs assistants vocaux comme google avec sa google home et amazon avec Echo qui offrent des solutions pour la maison intelligente avec leurs passerelles vers les objets connectés ou le chinois Xiomi avec sa Mi Home, l’une des solutions les plus abordables du marché, quelles sont les marges de manœuvres pour les entreprises tunisiennes ou startups qui se spécialisent ou comptent se lancer dans ce secteur ?
Thème général :  Actualités du secteur de l’architecture en Tunisie L’Union des Architectes méditerranéens UMAR L’exportation des services de l’architecture en Afrique  Le rapport des architectes avec les municipalités et la question des permis de bâtir Invités : Amir Turki, architecte et Président l’Union des Architectes méditerranéens UMAR Actualités du secteur de l’architecture en Tunisie Actualité de l’Union des Architectes méditerranéens UMAR L’exportation des services de l’architecture en Afrique  Le rapport des architectes avec les municipalités et la question des permis de bâtir Innovation / Startup :  Invité : Amany Hamdany, architecte de formation et co-fondatrice de la start-up PEDALO Passionnée du vélo, Amany encouragée par les programmes d’incubation Green4youth + Labess nous parlera de sa société Pedalo, de livraison par vélo Questions : Comment elle a eu l’idée et pourquoi avoir opté pour ce créneau de carrière ? Le vélo : de nombreux avantages, pour les déplacements de courte distance en particulier : réduction de la pollution sonore et atmosphérique, des émissions de carbone et des particules fines notamment, fluidification du trafic urbain, amélioration de l’état de santé des pratiquants… « Relativement abordable, à la portée de la plupart des citoyens » le vélo favorise aussi une économie durable. Les conseils lors du choix d’une solution domotique ?  Comment choisir son prestataire pour installer une solution domotique réussi à la maison ou dans les espaces tertiaires ? Face aux géants de l’internet avec leurs assistants vocaux comme google avec sa google home et amazon avec Echo qui offrent des solutions pour la maison intelligente avec leurs passerelles vers les objets connectés ou le chinois Xiomi avec sa Mi Home, l’une des solutions les plus abordables du marché, quelles sont les marges de manœuvres pour les entreprises tunisiennes ou startups qui se spécialisent ou comptent se lancer dans ce secteur ?
0%