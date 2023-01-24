نجلاء الطالبي: تونس لم تحرز تقدما في الإيفاء بإلتزاماتها الدولية

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وتم في هذا الإطار تقديم أهم الأسباب لإستفحال ظاهرة الإفلات من العقاب من قبل المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بالتعاون مع برنامج سند.
وتعتبر نجلاء الطالبي مديرة برنامج سند التابع للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أنه وبعد مرور ثماني سنوات عن توصيات اللجنة الأممية وقبيل اللقاء المرتقب معها، لم تحرز تونس تقدما ملحوظا في الإيفاء بإلتزاماتها الدولية، مع التذكير بأن موعد نظر لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في التقرير المقدم من الدولة التونسية محدد مبدئيا لسنة 2024 .
واستعرضت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب للدولة التونسية تقريرا مفصلا يبين ويوضح أهم أسباب استفحال هذه الظاهرة تحت عنوان 10 عقبات أمام العدالة : “دليل الإصلاحات التشريعية ضد الإفلات من العقاب ” ومن خلاله يتم تقديم أهم العقبات التي تحول دون تحقيق العدالة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة وفق الطالبي.
أسامة الصويعي
الكاتب: waed selmi
عقد اليوم الثلاثاء 25 جانفي 2023 مستشار وزير الشؤون الاجتماعية المكلف بالشركات الأهلية راشد العبيدي لقاء اعلاميا في مدينة القصرين يندرج ضمن سلسلة اللقاءات المبرمجة للتعريف بالشركات الأهلية، وذلك في إطار الإستماع لتساؤلات المواطنين وتوضيح بعض الإشكاليات. وقد أكد العبيدي على هامش هذا اللقاء أن "في ولاية القصرين هناك 30 شركة في مرحلة التأسيس في مجال الفلاحة والغابات"، مضيفا ان من أعربوا على نيتهم في بعث شركات أهلية بلغ عددهم […]
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