نجلاء الطالبي: تونس لم تحرز تقدما في الإيفاء بإلتزاماتها الدولية

انعقدت صباح اليوم بالعاصمة ندوة صحفية بإشراف المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وبرنامج سند وبحضور نجلاء الطالبي مديرة برنامج سند، المحامي والحقوقي مختار الطريفي والقاضية بالمحكمة الإدارية أنوار منصري.

وتم في هذا الإطار تقديم أهم الأسباب لإستفحال ظاهرة الإفلات من العقاب من قبل المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بالتعاون مع برنامج سند.

وتعتبر نجلاء الطالبي مديرة برنامج سند التابع للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أنه وبعد مرور ثماني سنوات عن توصيات اللجنة الأممية وقبيل اللقاء المرتقب معها، لم تحرز تونس تقدما ملحوظا في الإيفاء بإلتزاماتها الدولية، مع التذكير بأن موعد نظر لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في التقرير المقدم من الدولة التونسية محدد مبدئيا لسنة 2024 .

واستعرضت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب للدولة التونسية تقريرا مفصلا يبين ويوضح أهم أسباب استفحال هذه الظاهرة تحت عنوان 10 عقبات أمام العدالة : “دليل الإصلاحات التشريعية ضد الإفلات من العقاب ” ومن خلاله يتم تقديم أهم العقبات التي تحول دون تحقيق العدالة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة وفق الطالبي.

أسامة الصويعي