نحو إطلاق منصة رقمية للتصرف في الدعم بالقطاع الثقافي

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وقد استعرض ممثلو شركة ” Numeryx” أهم مراحل إنجاز هذا المشروع ومجمل الجوانب الفنية والتقنية لبعث هذه المنصة، كما تم بحث سبل تجاوز بعض العراقيل لتفعيل هذه المنصة لفائدة العموم.
وقد دعت وزيرة الشؤون الثقافية، في هذا السياق، إلى حثّ كل المصالح المعنية بعملية الدعم في الوزارة على مزيد التعاون ودعم إنجاز هذا المشروع مؤكدة على أهمية هذه المنصة التي ستضمن حوكمة المال العمومي وتطوّر التعامل مع الإدارة وتيسّر النّفاذ إلى عدد من الخدمات إلكترونيا.
وللتذكير، فان هذه المنصّة تهدف إلى رقمنة مختلف إجراءات الدّعم منذ إيداع الملفات مرورا بمرحلة تقييمها ثم متابعة تنفيذ المشاريع المدعومة، فضلا عن تدعيم آليات المساعدة في اتخاذ إجراءات وفق الإحصائيات والمعطيات وذلك في إطار تحديث وسائل عمل الإدارة وتطوير أدائها ونجاعتها.
كما ستوفر المنصة إمكانية التسريع في معالجة المطالب والحدّ من وقوع الأخطاء على مستوى المعالجة والإسناد، قصد تفادي ازدواجية الدعم إلى جانب تعزيز مبادئ الشفافية والمساواة في مسار قَبول الملفات ومعالجتها وتمكين الفاعلين الثقافيين من متابعة ومواكبة مسار ملفاتهم بشكل حيني.
الكاتب: Rim Hasnaoui
today10/04/2023 216 1
أكدت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، مساء اليوم الاثنين 10 أفريل 2023، بقصر الحكومة بالقصبة، على ضرورة توفير الآليات الكفيلة لإنجاح السنة الدراسية 2023 /2024 خصوصا بعد عودة نشاط الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، التي تساهم في تزويد السوق بالورق المعد لطباعة الكتاب والكراس المدرسي. وجاء تاكيد بودن خلال اشرافها على جلسة عمل وزارية خصصت لمتابعة ملف العودة المدرسية 2023-2024. وقد شهدت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين، […]