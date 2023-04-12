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الأخبار

نحو إعتماد توقيت جديد لرفع الجسر المتحرك ببنزرت

today12/04/2023 102

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قال بديع بوجمعة رئيس مصلحة صيانة الجسر المتحرك ببنزرت اليوم الأربعاء 12 أفريل 2023، إنّه تواصل إعتماد التوقيت الشتوي لفتح الجسر خلال شهر رمضان، مؤكدا أنّ هدف الإدارة هو تسهيل استعمال جميع الأطراف للجسر من بواخر ومترجلين وأصحاب عربات.

وأوضح في تصريح لبرنامج الشارع التونسي أنه لم ترد أي مراسلة من جهة رسمية أو مجتمع مدني لتغيير توقيت رفع الجسر، مشيرا إلى أنّه تمت معاينة طول فترة إنتظار المواطنين إلى حين عملية انزال الجسر اثر دخول البواخر.

وأضاف “تحركنا كإدارة فرعية وهناك أطراف متداخلة تحدد القرار، وسيتم تحديد 35 دقيقة بداية من الساعة 20.30 مساء أو 20.45 وفي حال عدم إحترام التوقيت من البواخر فسيكون توقيت رفع الجسر على الساعة الواحدة ليلا”.

وقال بوجمعة إنه يمكن للمواطنين الاتصال هاتفيا لمعرفة توقيت رفع الجسر، معتبرا أنّه تم منذ 4 سنوات إعتماد تطبيقة غير أنها لم تكن ناجعة.

وشدد محدثنا على وجود عديد العوامل والأطراف المتداخلة التي تحدد توقيت رفع الجسر، قائلا “وجدنا إشكاليات لأن “هناك ظروف خارجة عن نطاقنا تتسبب في التأخيرات، وهدفنا إيجاد حل يرضي كل الأطراف”.

وبيّن أنّ الإدارة الجهوية للتجهيز راسلت والي بنزرت للمصادقة على القرار، حيث سيتم بداية من اليوم الأربعاء إعتماد التوقيت المعلن إلى غاية نهاية شهر رمضان.

وإعتبر ضيف الشارع التونسي أنّ الجسر هو “منشأة حيوية وفخر للجهة وجب إستغلالها”.

 

 

الكاتب: waed selmi

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