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الأخبار

نحو إعتماد مشروع يمكن من إبرام عقود بيع وشراء العربات إلكترونيا

todayفبراير 1, 2023

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تم خلال جلسة عمل جمعت اليوم الأربعاء 1 فيفري 2023 وزير النقل ربيع المجيدي، بوزير تكنولوجيات الإتصال نزار بن ناجي تدارس الجوانب القانونية والترتيبية والتقنية المتعلقة بدخول مشروع إعتماد عقود نقل الملكية الممضاة إلكترونيا بإستعمال الهوية الرقمية في عملية إحالة ملكية العربات لدى الوكالة الفنية للنقل البري حيز الإستغلال.

ويهدف المشروع وفق بلاغ وزارة النقل إلى التخلي التدريجي عن شكلية التعريف بالإمضاء وتمكين التونسيين من إبرام عقود بيع وشراء العربات على الخط بطريقة مؤمنة، باستعمال الهوية الرقمية الخاصة بكلا الطرفين المتعاقدين وذلك حصريا عبر بوابة المواطن.

وفي إطار تبسيط الإجراءات على المواطنين، تتم إحالة وثيقة العقد الممضى إلكترونيا إلى النظام المعلوماتي للوكالة الفنية للنقل البري عبر منظومة الترابط البيني الوطنية، دون الحاجة إلى الإستظهار بوثيقة العقد لدى الوكالة.

وللإشارة فإن الوكالة الفنية للنقل البري تعالج سنويا قرابة 300 ألف ملف إحالة ملكية وهذا الإجراء الجديد سيمكن الإدارة من إختصار الآجال وتحسين الخدمات، ويشمل هذا المشروع في مرحلته الأولى السيارات الخاصة على ملك الأشخاص الطبيعيين على أن يتم تعميمه لاحقا.

الكاتب: waed selmi

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