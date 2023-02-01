نحو إعتماد مشروع يمكن من إبرام عقود بيع وشراء العربات إلكترونيا

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أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 1 فيفري 2023 خلال لقائه رئيس المنظمة العربية للسياحة بندر بن فهد آل فهيد ضرورة تنويع الأنشطة السياحية لتشمل السياحة الثقافية والسياحة الاستشفائية. وأشار قيس سعيد إلى المشاريع التي يُمكن إنجازها في تونس كالمركز العالمي لفنون الخطّ ومدينة الأغالبة الصحية، كما تم التطرق إلى السياحية الإيكولوجية من خلال التركيز على بعض المشاريع من بينها المنطقة السياحية فج الأطلال بعين دراهم التي تمتدّ على […]