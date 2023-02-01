نحو إعتماد مشروع يمكن من إبرام عقود بيع وشراء العربات إلكترونيا

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ويهدف المشروع وفق بلاغ وزارة النقل إلى التخلي التدريجي عن شكلية التعريف بالإمضاء وتمكين التونسيين من إبرام عقود بيع وشراء العربات على الخط بطريقة مؤمنة، باستعمال الهوية الرقمية الخاصة بكلا الطرفين المتعاقدين وذلك حصريا عبر بوابة المواطن.
وفي إطار تبسيط الإجراءات على المواطنين، تتم إحالة وثيقة العقد الممضى إلكترونيا إلى النظام المعلوماتي للوكالة الفنية للنقل البري عبر منظومة الترابط البيني الوطنية، دون الحاجة إلى الإستظهار بوثيقة العقد لدى الوكالة.
وللإشارة فإن الوكالة الفنية للنقل البري تعالج سنويا قرابة 300 ألف ملف إحالة ملكية وهذا الإجراء الجديد سيمكن الإدارة من إختصار الآجال وتحسين الخدمات، ويشمل هذا المشروع في مرحلته الأولى السيارات الخاصة على ملك الأشخاص الطبيعيين على أن يتم تعميمه لاحقا.
الكاتب: waed selmi
أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 1 فيفري 2023 خلال لقائه رئيس المنظمة العربية للسياحة بندر بن فهد آل فهيد ضرورة تنويع الأنشطة السياحية لتشمل السياحة الثقافية والسياحة الاستشفائية. وأشار قيس سعيد إلى المشاريع التي يُمكن إنجازها في تونس كالمركز العالمي لفنون الخطّ ومدينة الأغالبة الصحية، كما تم التطرق إلى السياحية الإيكولوجية من خلال التركيز على بعض المشاريع من بينها المنطقة السياحية فج الأطلال بعين دراهم التي تمتدّ على […]
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