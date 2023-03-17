“نحو تعزيز حضور المرأة والشباب في التجارة”

قالت مديرة التعاون مع افريقيا بوزارة التجارة بشرى اللجمي اليوم الجمعة 17 مارس 2023، إنّ الوزارة تقوم بإعداد الأطر القانونية لتسهيل إكتساج الأسواق الإفريقية.

وفي تصريح لبرنامج اكسبراسو على هامش الإعلان عن إطلاق مبادرة مركز النهوض بالصادرات لـ 4 مجامح تصديرية نسائية لأول مرة في تونس، أشادت اللجمي بهذه المجامع النسائية في قطاعات إعتبرتها ذات أولولية واستراتيجية بالنسبة للنسيج الإقتصادي التونسي.

وأضافت “فخورون بأن المرأة التونسية صاحبة الأعمال أصبحت مهتمة بالسوق الإفريقية، ونحن نساند هذ الخيار، خاصة وأنّ إفريقيا لم تعد خيارا بل أصبحت ضرورة حيث يسعى كل العالم للتواجد في إفريقيا، وتونس لها الأولوية في ذلك نظرا لموقعها الإستراتيجي كهمزة وصل بين قارتين”.

وأفادت مديرة التعاون مع افريقيا بوزارة التجارة بأنّ مفاوضات ستنطلق خلال أسبوعين في الفترة من 3 إلى 6 أفريل المقبل بتنزانيا حول إتفاقية لتواجد المرأة والشباب فب التجارة.

وتابعت “هناك تعليمات لنكون عنصر فاعل للمشاركة في المفاوضات وسنتواجد للدفاع عن حقوق المرأة التونسية والإمتيازات لصاحبة الأعمال التونسية”.