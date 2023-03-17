نحو تقديم مشروع قانون يهمّ المحكومين في قضايا الشيكات

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 17 مارس 2023 خلال استقباله وزيرة العدل ليلى جفال، بقصر قرطاج، أن “في تونس قضاة شرفاء لا يحتكمون إلا للقانون وكل المتقاضين عندهم متساوون”.

وكلّف رئيس الجمهورية وزيرة العدل بإعداد دراسة يتم إثرها تقديم مشروع قانون يتعلق بالصكوك دون رصيد ويتيح لمن تم الحكم عليهم من أجل هذه الجريمة تسوية وضعياتهم مع الحفاظ على حقوق المتضررين.

وتم التعرض، خلال هذا اللقاء، إلى سير المرفق العمومي للعدالة والدور الموكول للقضاء من محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي.