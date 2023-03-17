نحو تقديم مشروع قانون يهمّ المحكومين في قضايا الشيكات

Express Radio Le programme encours
الكاتب: Asma Mouaddeb
today18/03/2023 39 2
أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 17 مارس 2023 لدى استقباله رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، بقصر قرطاج، "ضرورة العمل دون هوادة من أجل تطهير البلاد من الذين خربوا كل مكان مرّوا به، وهم الذين تسببوا في التنكيل بالشعب وفي إفراغ خزائن الدولة". وتناول اللقاء، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، العمل الحكومي خلال الأيام القليلة الماضية والوضع العام بالبلاد، كما تطرق اللقاء إلى التوازنات المالية للدولة […]