نحو خلاص مستحقات المصحات التونسية لدى ليبيا وفتح صفحة جديدة

قال طارق النيفر رئيس الجامعة الوطنية للصحة اليوم الأربعاء 18 جانفي 2023 إنّ البنية التحتية للمصحات الخاصة تطورت بفضل تدفق المرضى الأجانب بحثا عن العلاج في تونس.

وأوضح طارق النيفر في تصريح لبرنامج الشارع التونسي في إطار برمجة خاصة تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم طيلة اليوم حول الشراكة التونسية- الليبية وآفاق تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام، أن تدفق المرضى الأجانب على تونس، “وصل إلى حد 500 ألف عملية إيواء، ومليونين ونصف مليون عيادة طبية، وهذا أنعش السياحة الاستشفائية، ولكن العلاقات لا تقتصر على تصدير الخدمات الصحية وتشمل تصدير الأدوية ومنتجات النظافة الصحية أيضا وغيرها”.

وأفاد بأن آفاق التعاون التونسي الليبي في المجال الصحي، تشمل المساهمة في تكوين المنظومة الصحية في ليبيا وتصدير الخبرة، وكذلك المساهمة في تكوين وتدريب الإطارات شبه الطبية والفنيين السامين.

وأوضح أن هناك مصحة خاصة في ليبيا تشتغل بطاقم تونسي، ويتم العمل على مصحة خاصة ثانية في ليبيا في الإطار نفسه، كما أشار إلى أن هناك آفاق للتعاون بين القطاع العام التونسي والليبي أيضا.

وبيّن ضيف برنامج الشارع التونسي، أن ديون الليبيين لفائدة المصحات الخاصة في تونس تراكمت في السنوات الفارطة، وتم تحويل أموال للسفارة الليبية في تونس وسيقع استخلاص مستحقات كل المصحات الخاصة في تونس وفتح صفحة جديدة.