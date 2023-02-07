نزار بن صالح: وصمة عار أن تغادر الكفاءات الجامعية للتدريس خارج تونس

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وأشار بن صالح خلال حضوره في برنامج الشارع التونسي إن المكان الطبيعي للجامعيين هو المدارج والمخابر والمكاتب للتأطير والبحث والتدريس غير أنّ الوقفة الإحتجاجية مؤخرا بعد تعطل المسار التفاوضي.
وأفاد بأنّ 18.56 بالمائة من الجامعيين في تونس أي 1811 فرد برتبة أستاذ مساعد أو أستاذ محاضر أو أستاذ تعليم عالي هم في حالة إلحاق بالوكالة التونسية للتعاون الفني للتدريس بالخارج، معتبرا أنّ مغادرة هذه الكفاءات تعد وصمة عار، وقد بدأت هجرة العشرات من الجامعيين منذ 2008 قبل أن يرتفع العدد في السنوات الأخيرة ويصبح المشكل حقيقيا.
وقال محدثنا إنّ ترتيب تونس بإحتساب الناتج الداخلي الخام في عدد المنشورات العلمية كان 16 سنة 2021، والمرتبة 12 سنة 2022، مبينا أنّ تونسيا واحدا من 5 يكون مضطرا للهجرة، كما أنّ الأجور في تونس تقدر بالنصف أو الثلث مقارنة بالأجور في دول أخرى.
وأشار إلى أنّ الخطاب الرسمي يقول إنّ التربية والتعليم أولوية غير أنّ ذلك غير موجود على أرض الواقع، مطالبا الدولة بـردة فعل تبرهن أنّ ذلك ليس مجرد كلام.
وأفاد بأنّ مطالب الجامعيين تتمثل في رد الإعتبار لهم من خلال مطالب مادية عبر زيادة منحة العودة الجامعية والزيادة الخصوصية ومنحة التشجيع على الإستثمار العلمي وغيرها.
إضافة إلى المطالب المتعلقة بالدفاع عن المنظومة العمومية من خلال احترام الدورية السنوية للجان الانتداب والترقية حيث كانت تتم سنويا إلى حدود 2016 فتح 900 إلى 1200 خطة سنويا قبل أن تتعطل وتتوقف في السنوات التالية.
الكاتب: waed selmi
today07/02/2023 1
today07/02/2023 1
أفادت رئيسة المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بتونس الشمالية منية مراد اليوم الثلاثاء 7 فيفري 2023، بأنّ القانون عدد 32 لسنة 2002 تم إصداره لتوفير التغطية الإجتماعية لعديد الأصناف من العملة من ذوي الدخل المحدود من بينهم الحرفيين الذين "يشتغلون بالقطعة" مثل الخزف والنسيج والأحذية، حيث خصها المشرع بعدة إمتيازات. وأوضحت في تصريح لبرنامج الشارع التونسي أنّ الإنخراط بالنسبة للعملة الحرفيين يكون عبر إيداع مطلب في أقرب مكتب جهوي […]
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