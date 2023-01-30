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نسبة إقبال عامة بـ 11.4% في الدورة الثانية للانتخابات التشريعية

todayيناير 30, 2023 1

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أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الإثنين 30 جانفي 2023 خلال ندوة صحفية عن النتائج الأولية للدورة الثانية للانتخابات التشريعية.

وأفاد فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات بأن 895 ألف وناخبين اثنين توجهوا أمس الأحد 29 جانفي لصناديق الإقتراع وأدلوا بأصواتهم ومنهم 44 ألف و22 ناخب من المسجلين آليا، لتكون نسبة الإقبال العامة على الإقتراع في الدورة الثانية 11.40 بالمائة.

 

 

وأوضح أن نسبة إقبال الفئة العمرية من 18 إلى 24 سنة لم تتجاوز 4.85 بالمائة، في حين فاقت نسبة الإقبال، 33.7 بالمائة بالنسبة للفئة العمرية 60 سنة فما فوق.

 

الكاتب: Asma Mouaddeb

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