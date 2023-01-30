نسبة إقبال عامة بـ 11.4% في الدورة الثانية للانتخابات التشريعية

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وأفاد فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات بأن 895 ألف وناخبين اثنين توجهوا أمس الأحد 29 جانفي لصناديق الإقتراع وأدلوا بأصواتهم ومنهم 44 ألف و22 ناخب من المسجلين آليا، لتكون نسبة الإقبال العامة على الإقتراع في الدورة الثانية 11.40 بالمائة.
وأوضح أن نسبة إقبال الفئة العمرية من 18 إلى 24 سنة لم تتجاوز 4.85 بالمائة، في حين فاقت نسبة الإقبال، 33.7 بالمائة بالنسبة للفئة العمرية 60 سنة فما فوق.
الكاتب: Asma Mouaddeb
قال طارق قرواشي عضو الهيئة المديرة لشبكة مراقبون اليوم الإثنين 30 جانفي 2023 إن العملية الانتخابية تمت بشكل جيّد من حيث سير الجانب اللوجستي بنسبة 97 بالمائة. وأشار طارق قرواشي لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، إلى طريقة تعامل ممثلي الهيئات الفرعية للانتخابات، قائلا "ربما لم يكن هناك ما يكفي من الوقت لتذكيرهم بدورهم وطريقة تعاملهم مع المجتمع المدني ومع الناخب أيضا". وأضاف أن الهيئة تركت الدور الأساسي الموكول إليها، وركزت […]
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