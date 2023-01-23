هيئة الانتخابات تُلغي التوقيت الاستثنائي في كل مراكز الاقتراع

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ أصدرته اليوم الإثنين 23 جانفي 2023، أن توقيت فتح وغلق مراكز الإقتراع بمناسبة تنظيم الدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي تنتظم يوم الأحد 29 جانفي 2023، سيكون من الساعة الثامنة صباحا (8:00) إلى غاية الساعة السادسة مساء (18:00) وذلك بكافة الدوائر الانتخابية المعنية بالدور الثاني.

وأوضح محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه “لم يتم اعتماد توقيت استثنائي في بعض مراكز الإقتراع على غرار ما تم إقراه سابقا، لعدم وجود موجب لهذا التوقيت” مضيفا أن كل مراكز الإقتراع ستتفتح وتغلق في نفس التوقيت.

وقد نص الأمر عـدد 7 لسنة 2023 المؤرخ في 15 جانفي 2023 والمتعلق بدعوة الناخبين للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب في فصله الأول على أن يدعى الناخبون يوم الأحد 29 جانفي 2023 للدورة الثانية لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب في الدوائر الانتخابية المعنية بها وذلك بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى السادسة مساء.

ويمكن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعتماد توقيت استثنائي لبعض مراكز الاقتراع بالنظر إلى خصوصية بعض الدوائر الانتخابية.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أقرت بمناسبة الدور الأول للانتخابات التشريعية (17 ديسمبر 2022) اعتماد توقيت استثنائي لفتح وغلق بعض مراكز الإقتراع في عدد من الدوائر الانتخابية (من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال) بعدد من الدوائر في كل من القصرين وسيدي وبوزيد وجندوبة والكاف وسليانة، وذلك لدواع أمنية حسب ما جاء في بلاغ للهيئة وقد تم اعتماد هذا التوقيت الاستثنائي بهذه المناطق الحدودية في مواعيد انتخابية سابقة.

كما تم خلال الدور الأول اعتماد توقيت استثنائي (من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء)، بمراكز الإقتراع بالدوائر الانتخابية جربة حومة السوق وجربة ميدون وجربة أجيم وجرجيس، وذلك اعتبارا لخصوصية المناطق التابعة لهذه الدوائر الانتخابية وبطلب من التونسيين اليهود بجربة.