هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي توجه رسالة إلى وزيرة العدل

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كما طالب عضو هيئة الدفاع وزيرة العدل، بالإتصال بوزير الداخلية لينفذ الأحكام التحضيرية التي أصدرها للقضاء.
وجاء ذلك على خلفية، قرار وزيرة العدل ليلى جفال، مؤخرا تكوين لجنة خاصة تعمل تحت إشرافها لمتابعة ملف إغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ومحاسبة كل من تورط في تعطيل سير الملفات وسعى في طمس الأدلة والتأثير على المسار القضائي، وذلك دعما لمسار المحاسبة وكشف الحقيقة.
وكانت وزيرة العدل أيضا، أذنت بمهمة تفقد قضائي وإداري شاملة للملفات ذات العلاقة بملف إغتيال الشهيدين، لمتابعة حسن سير الإجراءات بما في ذلك إحصاء المحجوز والمؤيدات بكافة مكوناتها وتتبع مسارها الإجرائي بالإضافة إلى رقمنة كامل الملفات وحفظها في محامل الكترونية.
ريم الحسناوي
الكاتب: waed selmi
قال مراد المشري المدير الجهوي للحماية المدنية بنابل والمتحدث باسم اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث اليوم الأربعاء 8 فيفري 2023، إنّ الأمطار التي تهاطلت بولاية نابل كانت بكميات متفاوتة على إمتداد حوالي 13 ساعة دون أن تشكل خطرا. واعتبر المشري في تصريح لبرنامج الشارع التونسي أنّ "الأمطار تعد أمطار خير"، ولم يرتفع منسوب المياه في الأودية كما لم يتم تسجيل إنقطاع طرقات. وأكّد أنّ اللجنة تظل في حالة إنعقاد دائم وفرق […]
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