هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي توجه رسالة إلى وزيرة العدل

دعا كوثير بوعلاق عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي اليوم الأربعاء 8 فيفري 2023، وزيرة العدل ليلى جفال، إلى الكف عن إعطاء التعليمات للنيابة العمومية، بـ”إغراء”، و تقديم الملفات للقضاة المتعهدين بملف إغتيال الشهيدين وفق قوله.

كما طالب عضو هيئة الدفاع وزيرة العدل، بالإتصال بوزير الداخلية لينفذ الأحكام التحضيرية التي أصدرها للقضاء.

وجاء ذلك على خلفية، قرار وزيرة العدل ليلى جفال، مؤخرا تكوين لجنة خاصة تعمل تحت إشرافها لمتابعة ملف إغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ومحاسبة كل من تورط في تعطيل سير الملفات وسعى في طمس الأدلة والتأثير على المسار القضائي، وذلك دعما لمسار المحاسبة وكشف الحقيقة.

وكانت وزيرة العدل أيضا، أذنت بمهمة تفقد قضائي وإداري شاملة للملفات ذات العلاقة بملف إغتيال الشهيدين، لمتابعة حسن سير الإجراءات بما في ذلك إحصاء المحجوز والمؤيدات بكافة مكوناتها وتتبع مسارها الإجرائي بالإضافة إلى رقمنة كامل الملفات وحفظها في محامل الكترونية.

ريم الحسناوي