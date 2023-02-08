play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
chevron_left
Go to album
  • cover play_arrow

    Express Radio Le programme encours

الأخبار

هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي توجه رسالة إلى وزيرة العدل

today08/02/2023

Background
share close

دعا كوثير بوعلاق عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي اليوم الأربعاء 8 فيفري 2023، وزيرة العدل ليلى جفال، إلى الكف عن إعطاء التعليمات للنيابة العمومية، بـ”إغراء”، و تقديم الملفات للقضاة المتعهدين بملف إغتيال الشهيدين وفق قوله.

كما طالب عضو هيئة الدفاع وزيرة العدل، بالإتصال بوزير الداخلية لينفذ الأحكام التحضيرية التي أصدرها للقضاء.

وجاء ذلك على خلفية، قرار وزيرة العدل ليلى جفال، مؤخرا تكوين لجنة خاصة تعمل تحت إشرافها لمتابعة ملف إغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ومحاسبة كل من تورط في تعطيل سير الملفات وسعى في طمس الأدلة والتأثير على المسار القضائي، وذلك دعما لمسار المحاسبة وكشف الحقيقة.

وكانت وزيرة العدل أيضا، أذنت بمهمة تفقد قضائي وإداري شاملة للملفات ذات العلاقة بملف إغتيال الشهيدين، لمتابعة حسن سير الإجراءات بما في ذلك إحصاء المحجوز والمؤيدات بكافة مكوناتها وتتبع مسارها الإجرائي بالإضافة إلى رقمنة كامل الملفات وحفظها في محامل الكترونية.

 

ريم الحسناوي

الكاتب: waed selmi

مقالات مماثلة

المقال السابق

حالة الطقس
insert_link

الأخبار

لجنة مجابهة الكوارث بنابل: إستعداد تام للتدخل عند الحاجة

قال مراد المشري المدير الجهوي للحماية المدنية بنابل والمتحدث باسم اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث اليوم الأربعاء 8 فيفري 2023، إنّ الأمطار التي تهاطلت بولاية نابل كانت بكميات متفاوتة على إمتداد حوالي 13 ساعة دون أن تشكل خطرا. واعتبر المشري في تصريح لبرنامج الشارع التونسي أنّ "الأمطار تعد أمطار خير"، ولم يرتفع منسوب المياه في الأودية كما لم يتم تسجيل إنقطاع طرقات. وأكّد أنّ اللجنة تظل في حالة إنعقاد دائم وفرق […]

today08/02/2023

تعليقات (0)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

التسجيلات

0%