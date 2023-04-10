هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تسجل 71 محضر مخالفة

سجلت الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ببنزرت 71 محضر مخالفة وبحث خلال النصف الأول من شهر رمضان، اثر تنفيذ 971 زيارة تفقد، بحسب ما افاد به المنسق الجهوي للهيئة ببنزرت احمد رياض كمون.

وبيّن المصدر ذاته ان زيارات تفقد أعضاء ومراقبي الهيئة بمعية بقية الاجهزة الرقابية التجارية والامنية والديوانية وغيرها شملت جميع الفضاءات التجارية المفتوحة للعموم بكامل مناطق الولاية من وحدات الإنتاج الى المخازن والمساحات الكبرى والمحلات والباعة المتجولون والمطاعم المدرسية والجامعية والمقاهي والمطاعم ومطابخ المؤسسات السياحية، علاوة على محلات البيع بالجملة والتفصيل والأسواق اليومية والاسبوعية والبلدية وغيرها.

كما أفضت الزيارات الرقابية الى حجز فعلي واتلاف لحوالي 133 كلغ من المواد الاستهلاكية وحجز مؤقت لحوالي 800 كلغ من المواد الاستهلاكية المتنوعة، مع اخذ 8 عينات للتحليل، وفق ذات المصدر.

*رمزي بن غربية