هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تسجل 71 محضر مخالفة

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وبيّن المصدر ذاته ان زيارات تفقد أعضاء ومراقبي الهيئة بمعية بقية الاجهزة الرقابية التجارية والامنية والديوانية وغيرها شملت جميع الفضاءات التجارية المفتوحة للعموم بكامل مناطق الولاية من وحدات الإنتاج الى المخازن والمساحات الكبرى والمحلات والباعة المتجولون والمطاعم المدرسية والجامعية والمقاهي والمطاعم ومطابخ المؤسسات السياحية، علاوة على محلات البيع بالجملة والتفصيل والأسواق اليومية والاسبوعية والبلدية وغيرها.
كما أفضت الزيارات الرقابية الى حجز فعلي واتلاف لحوالي 133 كلغ من المواد الاستهلاكية وحجز مؤقت لحوالي 800 كلغ من المواد الاستهلاكية المتنوعة، مع اخذ 8 عينات للتحليل، وفق ذات المصدر.
*رمزي بن غربية
الكاتب: waed selmi
أحبطت الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالساحل ( منطقتي الحرس البحري بنابل والمنستير)، أمس الأحد، عمليتي اجتياز للحدود البحرية خلسة وقامت بنجدة وإنقاذ 43 مهاجرا تونسيا غير نظامي من الغرق، وفق المتحدث باسم الحرس الوطني. وذكر المصدر ذاته، في بلاغ اليوم الإثنين 10 أفريل 2023، أن النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم. كما تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات سوسة وصفاقس، ليلة البارحة، من ضبط 14 شخصا […]