هيئة المحامين تدعو السلطة السياسية إلى فك العزلة عن الشعب السوري

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وعبّر المجلس في بلاغ صادر مساء الثلاثاء 7 فيفري 2023 عن تضامنه التام خاصة مع الشعب السوري في مواجهة هذه الفاجعة الأليمة، محذرا من التداعيات الإنسانية الخطيرة في هذه الظروف المناخية القاسية خاصة بعد إهتراء البنى التحتية في البلاد جراء عقد من “الحصار والتدمير”.
وأعلن مجلس الهيئة عن فتح باب التبرعات العينية والنقدية لفائدة عائلات الضحايا والمنكوبين من الشعب السوري يساهم فيها كافة المحامين على مستوى الهيئة الوطنية للمحامين وكافة الفروع الجهوية.
ودعا مجلس هيئة المحامين السلطة السياسية إلى فك العزلة عن الشعب السوري وإرجاع العلاقات الديبلوماسية فورا وإلى أعلى مستوى.
الكاتب: waed selmi
أفاد المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة، اليوم الأربعاء 8 فيفري 2023، بأن فريق الحماية المدنية الأول وصل إلى مطار ادانا التركي على متن طائرة عسكرية، وتم توجيهه للعمل بمنطقة غازي عنتاب التي تضررت بشدة من الزلزال. وأضاف في تصريح إعلامي، أن الفريق سيعمل لمدة أسبوع وفق منظومة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الفريقين اللذين تم توجيههما إلى تركيا وسوريا يختصان في البحث والإنقاذ من تحت الأنقاض. ومن المنتظر […]
today08/02/2023 1
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