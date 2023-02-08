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الأخبار

هيئة المحامين تدعو السلطة السياسية إلى فك العزلة عن الشعب السوري

today08/02/2023

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تقدم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بالمساواة والتضامن للشعبين السوري والتركي، إثر الزلزال المدمر الذي تسبب في وفايات وجرحى بالآلاف.

وعبّر المجلس في بلاغ صادر مساء الثلاثاء 7 فيفري 2023 عن تضامنه التام خاصة مع الشعب السوري في مواجهة هذه الفاجعة الأليمة، محذرا من التداعيات الإنسانية الخطيرة في هذه الظروف المناخية القاسية خاصة بعد إهتراء البنى التحتية في البلاد جراء عقد من “الحصار والتدمير”.

وأعلن مجلس الهيئة عن فتح باب التبرعات العينية والنقدية لفائدة عائلات الضحايا والمنكوبين من الشعب السوري يساهم فيها كافة المحامين على مستوى الهيئة الوطنية للمحامين وكافة الفروع الجهوية.

ودعا مجلس هيئة المحامين السلطة السياسية إلى فك العزلة عن الشعب السوري وإرجاع العلاقات الديبلوماسية فورا وإلى أعلى مستوى.

الكاتب: waed selmi

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