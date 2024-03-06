والي سوسة: يجب العمل وفق مقاربة تشاركية تضم الدولة والمؤسسات الاقتصادية

تحتضن اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، ولاية سوسة، المنتدى الجهوي للتمويل التشاركي، تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد، وبالاشتراك مع مشروع innov’i، بتمويل من المفوضية الأوروبية ومن إنجاز Expertise France.

والي سوسة نبيل فرجاني أكّد لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو ضمن تغطية خاصة للمنتدى أنه يتم العمل حول الملفات الاجتماعية والاقتصادية، مبينا أن بعض الأولويات تتعلق بالعائلات محدودة الدخل حيث يتم العمل على توفير المستلزمات حسب الإمكانيات المتاحة للدولة.

وأكّد والي الجهة أهمية الربط بين الجانب الاجتماعي والاقتصادي، مبينا أن سوسة تعد قطبا اقتصاديا كبيرا وقطبا سياحيا بامتياز.

كما أشار إلى أنه تم حل عديد الملفات، في المقابل لا تزال عديد الملفات الأخرى عالقة، منها المتعلفة ببعض المصانع المنتصبة بالجهة والتي تشكل وزنا اقتصاديا هاما ولها تداعيات اجتماعية، حيث يتم العمل على التفويت فيها للدولة.

انجاز المشاريع

ولفت من جهة أخرى إلى أن محطة تحلية المياه بالجهة ستنطلق في العمل موفى السنة الحالية بما من شأنه أن يساهم في حل عديد الإشكاليات المتعلقة بالمياه في الجهة.

كما أفاد محدثنا بأن نسبة تقدم الأشغال بسد القلعة بلغت 95 بالمائة، وسيكون المشروع جاهزا في أقرب الأوقات.

وحول انجاز مشروع ميناء النفيضة أكّد الوالي أنه لازال في مرحلة الدراسات وسيتم فيما بعد اختيار الشركة التي ستتولى دراسة التأثيرات المحتملة، مقرا بوجود نوع من البطء، ومؤكدا العمل على مستوى الجهة على تذليل الصعوبات في إطار الإمكانيات المتوفرة لانجاح مثل هذه المشاريع الوطنية.

الاقتصاد الاجتماعي التضامني

وفيما يتعلق بالاقتصادي الاجتماعي التضامني أكّد والي الجهة وجود مشروع هام في ولاية سوسة حيث يتم العمل مع برنامج مع وكالة النهوض الصناعيّ، هذا بالإضافة إلى العمل مع وزارة المرأة حول برنامج رائدات فيما يتعلق ببعث المشاريع.

وأكّد فرجاني أن الهدف هو التعريف بالتوجهات الجديدة المتمثلة في دفع عجلة الاقتصاد من خلال الجهات، والتضامن بين جميع الأطراف، مضيفا “سوسة ولاية سياحة بامتياز ونأمل أن تساهم الوحدات السياحية في المد في علاقة بالاقتصاد التضامني الاجتماعي الذي لا يزال اقتصادا فتيا”.

وفي سياق متصل أكّد أن اليوم الجهوي للاستثمار الذي تم تنظيمه مؤخرا كان ناجحا، كما تحدث عن الشركات الأهلية بالجهة، مشددا على ضرورة تشجيع الشباب ورصد التمويلات لفائدته لضمان انجاح المشاريع.

وقال ضيف البرنامج “نريد العمل وفق مقاربة تشاركية تكون فيها الدولة موجودة إلى جانب المؤسسات الاقتصادية”، مضيفا “كل من له فكرة مشروع يمكنه تنفيذها في إطار الاقتصاد التشاركي”.