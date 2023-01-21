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الأخبار

وحدات التجهيز بباجة في حالة تأهب قصوى

todayيناير 21, 2023

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أفاد المدير الجهوى للتجهيز بباجة، بأن وحدات التجهيز في حالة تأهب قصوى للتدخل بالطرقات المهددة بالانقطاع نتيجة تساقط الثلوج (منذ يوم الخميس المنقضي وخلال نهاية الأسبوع الجاري)، وذلك بمعتمديات عمدون وتبرسق (في القراعة) ونفزة وعدد من مرتفعات تيبار.

وأكد المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن مصالح التجهيز على استعداد تام لمجابهة كل حالات الطوارئ، وأنها خصصت آليات هامة للتدخل ومنها توفير آلة ماسحة بكل معتمدية، وآلة لإزالة الثلوج، كما تم اتخاذ كل الاحتياطات لدعم الجهة من قبل الإدارة العامة للجسور والطرقات في صورة تردى الأحوال الجوية.

وأشار إلى أنه تم خلال الأيام الماضية التدخل لإزالة الثلوج من الطريق بين عمدون وعين دراهم، وأن حركة المرور بالطرقات المرقمة بمناطق تساقط الثلوج بباجة ومنها الوطنية رقم 11 والجهوية رقم 52 لم تنقطع.

وكان المعهد الوطنى للرصد الجوى قد وضع ولاية باجة في درجة الإنذار العالي، ودعا إلى ضرورة الانتباه والالتزام بقواعد السلامة خاصة لمستعملي الطريق.

 

*وات

*الصورة توضيحية

الكاتب: Asma Mouaddeb

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