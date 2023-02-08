وزارة التربية تعلن عن روزنامة الإختبارات الكتابية للإمتحانات الوطنية

نشرت وزارة التربية اليوم الأربعاء 8 فيفري، روزنامة الإختبارات الكتابية للإمتحانات الوطنية دورة جوان 2023، وجملة التوصيات التي يتعين على المترشح التقيد بها خلال فترة الإمتحانات.

وأفادت وزارة التربية في بلاغ لها أن الدورة الرئيسية لإمتحان الباكالوريا تنطلق يوم الأربعاء 7 جوان 2023 لتتواصل إلى غاية يوم الأربعاء 14 جوان 2023، فيما تمتد دورة المراقبة من يوم الإثنين 3 جويلية 2023 إلى يوم الخميس 6 جويلية 2023.

وينطلق إمتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني من الإثنين 19 جوان 2023 ويتواصل إلى حدود يوم الأربعاء 21 جوان 2023، وتمتد مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية من يوم الخميس 22 جوان 2023 إلى يوم السبت 24 جوان 2023.

وأوصت وزارة التربية بضرورة أن يكون المترشح حاضرا بقاعة الإمتحان ساعة المناداة أي السابعة والنصف صباحا، وأن يستظهر في بداية كل حصة بإستدعائه وببطاقة تعريفه المدرسية التي يجب أن يسلمها إلى المراقبين.

وطالبت المترشح بأن يقدم إجاباته على أوراق الإمتحان الرسمية دون سواها مشيرة إلى أن الإجابة على أوراق المسودات لا تؤخذ بالإعتبار مع الحرص على أن تحمل أوراق تحاريره ومسوداته إمضاء المراقبين.

وأشارت الى أنه يمنع على المترشح أن يحمل معه إلى قاعة الإمتحان كتبا أو وثائق أو أجهزة الكترونية مهما كان نوعها أو أن يستعمل الحبر الماحي أو أن يحرر إجاباته بقلم الرصاص مبرزة أن هذه الأداة لا تستعمل إلا عند إنجاز رسوم تخص بعض المواد.

ويمنع على المترشح أن يسجل ضمن إجابته اسمه ولقبه ورقم ترسيمه أو رقم هاتفه، أو أن يغادر القاعة نهائيا بعد إرجاع ورقة تحريره قبل أن تمر 30 دقيقة على الأقل من بداية أي اختبار مهما كانت مدته.

وشددت الوزارة على ضرورة أن يراجع كل مترشح معدله السنوي العام ورمز سيرته المسجلين بالوثيقة المعدة للغرض وذلك يوم تسلّمه استدعاءه الفردي لاجتياز الاختبارات الكتابية، فإن كانت جميع البيانات سليمة فإنه يمضي في المكان المخصص لذلك، وإن لاحظ خطأ فعليه تعمير مطلب الاعتراض الذي يسحبه من المدرسة أو المعهد وإرجاعه إلى الإدارة في أجل أقصاه يوم 20 جوان 2023 علما أن أي اعتراض يقدم بعد هذا التاريخ لا يؤخذ في الاعتبار.

وأكدت الوزارة على أن كل غش أو محاولة غش أو المساعدة على الغش أو إساءة للسلوك من المترشح ينجر عنها إلغاء الامتحان مع إمكانية تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة و3 سنوات مع الرفت من المؤسسات التعليمية العمومية.