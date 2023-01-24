وزارة التشغيل: أكثر من 79 ألف طالب شغل خلال سنة 2022

أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني إحصاء 45 ألف و521 عملية تشغيل خلال سنة 2022، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 25.2 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

وأفادت الوزارة بأن 37.8 بالمائة من عمليات التشغيل المحققة خلال سنة 2022 كانت لفائدة حاملي الشهادات العليا، فيما انتفع المدمجون بواسطة عقود تربّص بـ69.8 بالمائة من العمليات.

وأشارت الوزارة إلى أن أهم القطاعات المساهمة في عمليات التشغيل والادماج، هي قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 45.1 بالمائة، وقطاع تجارة وتصليح السيارات بنسبة 13.4 بالمائة.

وأكدت الوزارة أن 112 ألف و301 شخص انتفع ببرنامج عقد الإعداد للحياة المهنية CIVP خلال سنة 2022، بزيادة بـ 4.4 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة، ومثلت نسبة الادماج 46.5 بالمائة، كما أن 68.6 بالمائة من المنتفعين بهذا البرنامج من الإناث.

وكشفت احصائيات طالبي الشغل النشيطين بالنسبة لسنة 2022 تسجيل 79 ألف و446 شخص طالب للشغل في تونس، و46.5 بالمائة منهم من حملي الشهادات العليا، وتفوق مدة الانتظار بالنسبة لـ 72.2 بالمائة منهم السنتين.