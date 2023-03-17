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الأخبار

وزارة النقل: سفرات إضافية بمناسبة عطلة الربيع

today17/03/2023 28

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أفادت وزارة النقل بأنه في إطار الاستعداد لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عطلة الربيع لسنة 2023، تم وضع برنامج إستثنائي خلال أيام 17 و18 و19 مارس 2023 و01 و02 و03 أفريل 2023، بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري تحت الإشراف، يقوم على تحسين عرض النقل وملاءمته مع الطلب بما يضمن تأمين التنقّل في أحسن الظروف الممكنة من حيث الرفاهة والسلامة.

ويتمثّل هذا البرنامج فيما يلي:

 الترخيص لكل الشركات الجهوية للنقل والشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية لاستغلال سفرات إضافية على شبكات خطوطها،

 تمكين الشركات الجهوية للنقل والشركة الوطنية للنقل بين المدن من تراخيص إستثنائية للقيام بسفرات خارج خطوطها انطلاقا من محطات نقل المسافرين،

 تكليف فرق من مراقبي الوزارة لمتابعة سير البرنامج على مستوى محطات النقل البري بكامل تراب الجمهورية.

الكاتب: waed selmi

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