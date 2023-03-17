وزارة النقل: سفرات إضافية بمناسبة عطلة الربيع

الأخبار

أعلنت وزارة المالية عن فتح باب الترشح لاختيار مدير عام على راس البنك الوطني الفلاحي، عمومي، على ان ينتهي آخل اجل لقبول الترشحات يوم 24 مارس 2023 . وأشارت الوزارة في بلاغ لها اليوم الجمعة 17 مارس 2023، إلى أنّ المنصب مفتوح امام كل شخص حامل للجنسية التونسية ويستجيب لحزمة من المتطلبات التي تفرضها طبيعة الخطة والتي تضمنتها وثيقة العناصر المرجعية لهذه الخطة. وكان مجلس ادارة البنك الوطني قرر يوم […]