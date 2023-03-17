وزارة النقل: سفرات إضافية بمناسبة عطلة الربيع

Express Radio Le programme encours
ويتمثّل هذا البرنامج فيما يلي:
الترخيص لكل الشركات الجهوية للنقل والشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية لاستغلال سفرات إضافية على شبكات خطوطها،
تكليف فرق من مراقبي الوزارة لمتابعة سير البرنامج على مستوى محطات النقل البري بكامل تراب الجمهورية.
الكاتب: waed selmi
today18/03/2023 39 2
أعلنت وزارة المالية عن فتح باب الترشح لاختيار مدير عام على راس البنك الوطني الفلاحي، عمومي، على ان ينتهي آخل اجل لقبول الترشحات يوم 24 مارس 2023 . وأشارت الوزارة في بلاغ لها اليوم الجمعة 17 مارس 2023، إلى أنّ المنصب مفتوح امام كل شخص حامل للجنسية التونسية ويستجيب لحزمة من المتطلبات التي تفرضها طبيعة الخطة والتي تضمنتها وثيقة العناصر المرجعية لهذه الخطة. وكان مجلس ادارة البنك الوطني قرر يوم […]