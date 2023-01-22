وزارة تكنولوجيات الإتصال: تفعيل أكثر من 36 ألف هوية وطنية رقمية

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وأشارت وزارة تكنولوجيات الإتصال إلى أنه تم العمل على تركيز خدمة الهوية الوطنية الرقمية على الجوال الموجهة للمواطن”ء-هوية” بالشراكة مع مختلف مؤسسات القطاع بداية السنة الماضية، وقد تم إطلاقها بتاريخ 3 أوت 2022 بمقر رئاسة الحكومة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم وضع 376 نقطة تفعيل للهوية تابعة لمشغلي الإتصالات بكامل ولايات الجمهورية على ذمة المواطنين، كما إنطلقت الوزارة خلال شهر سبتمبر 2022 في حملة وطنية للتعريف بهذه الخدمة وتقريب عملية التفعيل من المواطنين، وفي مرحلة أولى 9 ولايات و17 موقع تسجيل.
الكاتب: waed selmi
أكّد رئيس الهيئة الفرعية للإنتخابات بالقيروان زيدان الجهيناوي السبت 21 جانفي 2023 الإستعداد التام للدور الثاني من الإنتخابات التشريعية المقرر يوم الأحد 29 جانفي 2023. وأفاد بأنّ المواد الأولية قد وصلت إلى ولاية القيروان وستنطلق عملية توزيعها على 313 مركز إقتراع موجودا في الدوائر السبع بالجهة، مؤكدا الوقوف على كل الإخلالات والمخالفات وبعض النقائص التي سُجِلت في الدور الأول من الإنتخابات والعمل على تفاديها. وأشار الجهيناوي إلى أنّ الهيئة سجلت […]
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