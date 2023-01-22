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وزارة تكنولوجيات الإتصال: تفعيل أكثر من 36 ألف هوية وطنية رقمية

todayيناير 22, 2023

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بلغ العدد الجملي للهويات الرقمية المفعلة 36466 وذلك إلى حدود موفى شهر ديسمبر 2022 وفق ما أفادت به وزارة تكنولوجيات الإتصال في بلاغ صادر السبت 21 جانفي 2023.

وأشارت وزارة تكنولوجيات الإتصال إلى أنه تم العمل على تركيز خدمة الهوية الوطنية الرقمية على الجوال الموجهة للمواطن”ء-هوية” بالشراكة مع مختلف مؤسسات القطاع بداية السنة الماضية، وقد تم إطلاقها بتاريخ 3 أوت 2022 بمقر رئاسة الحكومة.

وأوضحت أنّ هذه الهوية والتي تعد أول هوية رقمية موجهة للمواطن بتونس، تتكون من معرف رقمي وحيد خاص بالمواطن مرتبط برقم هاتف جوال شخصي لمشغل إتصالات محلي وشهادة مصادقة إلكترونية خاصة بالإمضاء.
وتمكّن الهوية الرقمية من الولوج الآمن والمؤمن لبوابات الخدمات الإدارية وإتمام المعاملات على الخط والتوقيع الإلكتروني على الوصولات والوثائق الرسمية وفق بلاغ الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم وضع 376 نقطة تفعيل للهوية تابعة لمشغلي الإتصالات بكامل ولايات الجمهورية على ذمة المواطنين، كما إنطلقت الوزارة خلال شهر سبتمبر 2022 في حملة وطنية للتعريف بهذه الخدمة وتقريب عملية التفعيل من المواطنين، وفي مرحلة أولى 9 ولايات و17 موقع تسجيل.

الكاتب: waed selmi

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