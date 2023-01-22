وزارة تكنولوجيات الإتصال: تفعيل أكثر من 36 ألف هوية وطنية رقمية

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أكّد رئيس الهيئة الفرعية للإنتخابات بالقيروان زيدان الجهيناوي السبت 21 جانفي 2023 الإستعداد التام للدور الثاني من الإنتخابات التشريعية المقرر يوم الأحد 29 جانفي 2023. وأفاد بأنّ المواد الأولية قد وصلت إلى ولاية القيروان وستنطلق عملية توزيعها على 313 مركز إقتراع موجودا في الدوائر السبع بالجهة، مؤكدا الوقوف على كل الإخلالات والمخالفات وبعض النقائص التي سُجِلت في الدور الأول من الإنتخابات والعمل على تفاديها. وأشار الجهيناوي إلى أنّ الهيئة سجلت […]