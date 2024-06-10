وزيرة الاقتصاد تلتقي وفدا رفيع المستوى من البنك الإفريقي للتنمية

عقدت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي يوم الإثنين 10 جوان 2024 جلسة عمل مع وفد رفيع المستوى من البنك الإفريقي للتنمية يضم مستشارين أول ومستشاري المتصرفين أعضاء مجلس الإدارة يؤدون حاليا زيارة عمل الى تونس في إطار المتابعة الميدانية الدورية لسير المشاريع التنموية التي يساهم البنك في تمويلها.

وكانت الجلسة مناسبة قدمت خلالها الوزيرة لأعضاء الوفد أهم الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة التونسية في الوقت الراهن للرفع من نسق النمو والمحافظة على استقرار التوازنات المالية وتحسين الأوضاع الإجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى تطور الوضع الاقتصادي في الفترة الأخيرة وما سجله من استقرار وتحسن على مستوى عديد المؤشرات بالرغم من تواصل التأثيرات الخارجية وتداعيات التغيرات المناخية.

وتعرضت الوزيرة في ذات السياق الى أبرز الإصلاحات التي يتم العمل عليها في الوقت الراهن من ذلك الإصلاحات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال والإستثمار وبرامج إصلاح وتطوير حوكمة المؤسسات العمومية وتوسيع مجالات الرقمنة وإصلاح الإدارة وتحسين اداءها وغيرها من الإصلاحات.

كما تعرضت إلى التوجهات التنموية الكبرى للعشرية القادمة والمجالات التي سيتم التركيز عليها من ذلك بالخصوص مجال الإقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة والبنية التحتية والتنمية البشرية والاجتماعية والتنمية الجهوية والرقمنة ومجابهة تأثيرات التغيرات المناخية والامن الغذائي، معربة عن تطلعها لأن يواصل البنك الإفريقي للتنمية دعمه لهذه الإصلاحات والتوجهات ذات الأولوية التي تنسجم مع إستراتيجية البنك للعشرية القادمة.

من جانبها بينت رئيسة وفد البنك أن هذه الزيارة تندرج في إطار الإطلاع الدوري على سير المشاريع الممولة من قبل البنك والتعرف عن قرب على برامج تونس الإصلاحية وأهدافها التنموية للمرحلة القادمة وما تتطلبه من دعم ومساندة، مؤكدة حرص البنك على تعزيز التعاون مع تونس التي تعد من أبرز شركائه.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الوفد سيقوم بزيارات ميدانية للإطلاع على بعض المشاريع الجاري تنفيذها في ولايات، القيروان وزغوان وبنزرت في بعض القطاعات من ذلك بالخصوص القطاع الفلاحي والبنية التحتية وبعض المشاريع الخاصة الرائدة التي حضيت بتمويلات من البنك في إطار مبادرة “سوق التنمية”.