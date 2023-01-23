وزيرة البيئة: تونس من أكثر الدول تضررا من الإنعكاسات السلبية للتغيرات المناخية

قالت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي اليوم الاثنين 23 جانفي 2023 إنّ تونس من بين البلدان الأكثر هشاشة لتأثيرات التغيرات المناخية.

وبيّنت وزيرة البيئة على هامش مشاركتها في ندوة بالعاصمة لإطلاق الخطة الوطنية للمرأة والتغيرات المناخية، أن تونس تعدّ من أكثر الدول تضررا من الإنعكاسات السلبية للتغيرات المناخية في مستوى شح مياه الأمطار.

وأوضحت أنّ التغيرات المناخية تفرض إعتماد سلوكيات تساعد على التأقلم مع تأثيرات الظرف المناخي المتغيّر باستمرار، من بينها الإنخراط في ترشيد الموارد المائية.

واعتبرت الوزيرة أن النساء في الوسط الريفي من الفئات الهشة الأكثر تأثرا بهذه التغيرات، وهو ما فرض إطلاق الخطة الوطنية للمرأة والتغيرات المناخية من أجل تخفيف حدة هذه التغيرات على النساء ودعم قدرتهن على التأقلم.

وتتمثّل مظاهر التغيرات المناخية في تونس في تواتر حالات الحر الشديد وتسجيل درجات حرارة قصوى في السنوات الأخيرة خاصة خلال فصل الصيف وتواتر سنوات الجفاف مما انعكس سلبا على الموارد المائية.

*وات