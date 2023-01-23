وزيرة البيئة: تونس من أكثر الدول تضررا من الإنعكاسات السلبية للتغيرات المناخية

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وبيّنت وزيرة البيئة على هامش مشاركتها في ندوة بالعاصمة لإطلاق الخطة الوطنية للمرأة والتغيرات المناخية، أن تونس تعدّ من أكثر الدول تضررا من الإنعكاسات السلبية للتغيرات المناخية في مستوى شح مياه الأمطار.
وأوضحت أنّ التغيرات المناخية تفرض إعتماد سلوكيات تساعد على التأقلم مع تأثيرات الظرف المناخي المتغيّر باستمرار، من بينها الإنخراط في ترشيد الموارد المائية.
واعتبرت الوزيرة أن النساء في الوسط الريفي من الفئات الهشة الأكثر تأثرا بهذه التغيرات، وهو ما فرض إطلاق الخطة الوطنية للمرأة والتغيرات المناخية من أجل تخفيف حدة هذه التغيرات على النساء ودعم قدرتهن على التأقلم.
وتتمثّل مظاهر التغيرات المناخية في تونس في تواتر حالات الحر الشديد وتسجيل درجات حرارة قصوى في السنوات الأخيرة خاصة خلال فصل الصيف وتواتر سنوات الجفاف مما انعكس سلبا على الموارد المائية.
*وات
الكاتب: waed selmi
أفاد رئيس الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي محمد المنيف اليوم الإثنين 23 جانفي 2023 بأنّ عملية توزيع قوارير الغاز تتواصل بصورة عادية منذ بداية موجة البرد. وتحدث رئيس الغرفة في تصريح لبرنامج الشارع التونسي عن "المجهود الكبير الذي تبذله شركات التعبئة لتزويد الموزعين بقوارير الغاز والذين يعملون في الجهات التي تشهد تساقطات ثلجية". وأكّد المنيف أنّه يتم رصد كميات كافية، إضافة إلى كميات إحتياطية لضمان التزويد بصفة طبيعية، مشيرا […]
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