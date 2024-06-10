وزيرة التجهيز تتباحث مع البنك الإفريقي للتنمية برامج تمويل مشاريع 2025

تباحثت وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني مع وفد رفيع المستوى من البنك الإفريقي للتنمية، خلال اجتماع عقد الإثنين بمقر الوزارة، برامج العمل المستقبلية مع البنك على مستوى تمويل مشاريع جديدة مبرمجة ضمن ميزانية 2025.

وتتمثل هذه المشاريع الجديدة خاصة، وفق بلاغ لوزارة التجهيز، في انجاز عدد 02 أروقة اقتصادية بطول يقارب 500 كلم، يربط الرواق الأول مدينة قابس بالمعبر الحدودي بوشبكة عبر الطريق الوطنية عدد 15 والرواق في حين يربط الثاني مدينة قابس بالمعبر الحدودي بحزوة عبر الطريق الوطنية عدد 16 والطريق الوطنية عدد 03.

علما أن البنك قد ساهم في تمويل دراسة مشروع الرواقين الذي سيساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص استثمار جديدة بهذه الجهات.

وأبرز الجانبان إمكانية تمويل البرنامج الثالث لتعصير البنية التحتية والذي يهم تهذيب 92.6 كلم من الطرقات المرقمة وإنجاز الطريق الحزامية الغربية بمدنين على طول 15 كلم وتدعيم 192 كلم من الطرقات المرقمة بعدد من ولايات الجمهورية.

وتطرقا إلى المشاريع التي في طور الانجاز والممولة بالشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية من بينها برنامجي تعصير وتطوير البنية التحتية عدد 1 و2 والذي شمل العديد من ولايات الجمهورية. وتجدر الإشارة الى ان البنك الافريقي للتنمية ساهم في تمويل تهيئة وتدعيم ما يقارب 10.700 كلم من الطرقات وهو ما يمثل 50 بالمائة من شبكة الطرقات المنجزة.

وأكدت الزعفراني حرص الحكومة على مواصلة التعاون البناء مع البنك الإفريقي للتنمية في المرحلة القادمة داعية البنك إلى مواصلة تعزيز هذه الشراكة وتطويرها لتشمل مجالات جديدة تساعد على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقدمت الوزيرة إستراتيجية الحكومة التونسية الحالية وأهم الإصلاحات والبرامج التنموية الكبرى للعشرية القادمة التي تحظى بالأولوية والتي سيتم التركيز عليها خاصة في مجال تطوير وتعصير البنية التحتية وتطوير المنظومة اللوجستية والنقل.

وأوضحت رئيسة وفد البنك الافريقي للتنمية أن هذه الزيارة تندرج في إطار المتابعة الميدانية الدورية لسير المشاريع الممولة من قبل البنك للتعرف على برامج تونس الإصلاحية وأهدافها التنموية للمرحلة القادمة وما تتطلبه من دعم ومساندة، مؤكدة حرص البنك على مزيد تعزيز هذا التعاون ومواصلة معاضدة جهود تونس.

ويضم وفد البنك الافريقي للتنمية أعضاء مجلس إدارة البنك والمدير العام لمنطقة شمال أفريقيا بالبنك الإفريقي للتنمية، محمد العزيزي، والمديرة العامة المساعدة، مالين بلومبارغ.